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ТАСС

Рябков: США "нарываются" на контрмеры России, как в случае с беспилотником в Черном море

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам замглавы МИД РФ, никакие американские беспилотники не помешают РФ обеспечивать свою безопасность

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вашингтон "нарывается" на контрмеры Москвы, заявляя о намерениях продолжать полеты в той зоне, где Россия вводила особый режим из-за проведения СВО. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, приведя в пример ситуацию с упавшим в Черном море американским беспилотником.

"[Беспилотник] находился в зоне, где мы ввели особый режим, связанный с проведением СВО. Американцы демонстративно, цинично, явно в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерениях продолжать свою линию на подобного рода мероприятия. Они, что называется, "нарываются" в таком случае на наши контрмеры, мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение", - сказал он.

По его словам, никакие американские беспилотники не помешают РФ обеспечивать свою безопасность. "В любом случае безопасность РФ будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. И никакие американские беспилотники - разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно - эту нашу решимость не могут поколебать", - сказал он. 

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