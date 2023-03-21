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ТАСС

Глава МИД Франции считает, что план ЕС позволит ускорить поставки снарядов Киеву

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Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна.
Источник изображения: Stephane de Sakutin/ Pool Photo via AP

Катрин Колонна отметила, что предполагается использование €2 млрд из Европейского фонда мира

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. План поставок снарядов Украине, обсуждаемый в понедельник на встрече в Брюсселе министрами иностранных дел стран Евросоюза, поможет ускорить процесс отправки боеприпасов. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по прибытии на мероприятие.

"Предполагается использование €2 млрд из Европейского фонда мира, это позволит осуществлять совместные закупки по наилучшим ценам и, возможно, в ускоренном режиме", - отметила она.

По словам Колонна, предусмотренное планом возмещение странам ЕС части стоимости направленных Киеву боеприпасов должно стимулировать европейские государства "к ускорению поставок".

Совет ЕС 14 марта утвердил решение в экстренном порядке увеличить бюджет Европейского фонда мира на €2 млрд. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения бюджета фонда до конца года еще на €3,5 млрд. Изначально весь бюджет фонда составлял €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, то есть речь идет о его фактическом удвоении. В прошлом году Евросоюз выделил из этого фонда €3,2 млрд на поставки оружия Украине.

Средства из этого фонда выделяют странам ЕС в качестве компенсации за вооружения, которые они передают Украине. Из фонда, по словам Борреля, Брюссель компенсирует 40% стоимости передаваемых Киеву вооружений и боеприпасов. 

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Украина
Франция
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Евросоюз
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