В Венгрии заявили, что не хотят участвовать в совместной закупке ЕС боеприпасов для Киева

В венгерском МИД заявили об усилении давления на страну

БУДАПЕШТ, 20 марта. /ТАСС/. Венгрию хотят втянуть в вооруженный конфликт на Украине и усиливают на нее давление, но она не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие в соседнюю страну. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

Говоря о повестке дня совещания, глава МИД отметил, что, "к сожалению, поступает все больше предложений в поддержку войны, на этот раз о совместной закупке боеприпасов и передаче их Украине". "Давление на нас усиливается, нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине заявило, что не будет поставлять туда вооружения, и предложило добиваться его урегулирования мирным путем с помощью переговоров.