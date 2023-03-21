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ТАСС

В Венгрии заявили, что не хотят участвовать в совместной закупке ЕС боеприпасов для Киева

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

В венгерском МИД заявили об усилении давления на страну

БУДАПЕШТ, 20 марта. /ТАСС/. Венгрию хотят втянуть в вооруженный конфликт на Украине и усиливают на нее давление, но она не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие в соседнюю страну. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

Говоря о повестке дня совещания, глава МИД отметил, что, "к сожалению, поступает все больше предложений в поддержку войны, на этот раз о совместной закупке боеприпасов и передаче их Украине". "Давление на нас усиливается, нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине заявило, что не будет поставлять туда вооружения, и предложило добиваться его урегулирования мирным путем с помощью переговоров. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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