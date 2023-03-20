Войти
Интерфакс-АВН

Кремль анонсировал подписание двух важных документов по итогам переговоров лидеров РФ и Китая

690
0
0
Лидеры России и Китая на Петербургском экономическом форуме 2019 года. Фото Reuters
Лидеры России и Китая на Петербургском экономическом форуме 2019 года. Фото Reuters.

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два документа - об улучшении совместного партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Си Цзиньпин посетит Россию с госвизитом 20-22 марта, в первый день состоятся его переговоры с Путиным тет-а-тет, а 21 марта - полноформатные переговоры. "Поскольку это государственный визит, в Георгиевском зале Кремля руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент РФ и председатель КНР перейдут в зал переговоров. Вначале переговоры пройдут в узком составе, после этого переговоры продолжатся в расширенном составе", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в пятницу.

После этого состоится подписание совместных документов.

"Лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита. Первый - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Такая декларация совместная, она уже в высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова", - сказал помощник президента РФ.

Второй документ - совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, добавил Ушаков.

Говоря о формате переговоров, Ушаков сообщил, что после подписания документов Путин и Си Цзиньпин сделают заявление для прессы, после чего в Грановитой палате состоится государственный обед.

Кроме того, по совместной договоренности Путин и Си Цзиньпин в преддверии переговоров договорились опубликовать свои статьи в газетах России и Китая.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в статье президента РФ Владимира Путина отражаться и тема, связанная с ситуацией на Украине, Ушаков сказал: "В нашей статье говорится о подходах России и Китая к украинскому вопросу".

Помощник президента уточнил, что помимо двух основных документов, которые будут подписывать лидеры, в проработке находится много документов по различным отраслям сотрудничества. "Больше десяти документов, они в разной степени готовности, и они будут подписаны, как говорят, "на полях" визита. То, что удастся подписать до начала общения президента и председателя с прессой, об этом мы скажем отдельно", - сказал он.

По словам Ушакова, этот государственный визит по договоренности ограничится посещением председателем КНР Москвы. "Особенности этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных "штучек" не будет. Переговоры и переговоры. И визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер", - отметил помощник президента.

Он подчеркнул, что формат общения Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет, с которого начнется визит председателя КНР, даст возможность в доверительном и открытом варианте проговорить самые чувствительные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ушаков рассказал, что договоренность о визите Си Цзиньпина в Россию была достигнута в конце прошлого года. "А практическая подготовка начала проводиться сразу же после съезда, где было переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя. Буквально через два дня мы уже приступили к составлению программы", - сказал помощник президента РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
14.02.2022
Türkiye: неделя жарких переговоров закончилась для Путина блестяще
10.02.2022
Запад пугает украинцев "российским вторжением". И вот для чего
07.02.2022
Спасибо, Путин. Теперь США не уйдут из Европы
14.02.2020
Aktuálně (Чехия): помочь стране, на которую нападет Россия? Всего треть чехов «за». Не похоже на суверенное государство
09.04.2019
Parlamentn listy (Чехия): если бы у НАТО не было России, пришлось бы ее придумать
07.12.2017
Почему Европа не готовится к войне с Россией
20.05.2014
«Мотор Сич» – обнял и задушил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?