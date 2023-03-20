Кремль анонсировал подписание двух важных документов по итогам переговоров лидеров РФ и Китая

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два документа - об улучшении совместного партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Си Цзиньпин посетит Россию с госвизитом 20-22 марта, в первый день состоятся его переговоры с Путиным тет-а-тет, а 21 марта - полноформатные переговоры. "Поскольку это государственный визит, в Георгиевском зале Кремля руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент РФ и председатель КНР перейдут в зал переговоров. Вначале переговоры пройдут в узком составе, после этого переговоры продолжатся в расширенном составе", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в пятницу.

После этого состоится подписание совместных документов.

"Лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита. Первый - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Такая декларация совместная, она уже в высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова", - сказал помощник президента РФ.

Второй документ - совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, добавил Ушаков.

Говоря о формате переговоров, Ушаков сообщил, что после подписания документов Путин и Си Цзиньпин сделают заявление для прессы, после чего в Грановитой палате состоится государственный обед.

Кроме того, по совместной договоренности Путин и Си Цзиньпин в преддверии переговоров договорились опубликовать свои статьи в газетах России и Китая.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в статье президента РФ Владимира Путина отражаться и тема, связанная с ситуацией на Украине, Ушаков сказал: "В нашей статье говорится о подходах России и Китая к украинскому вопросу".

Помощник президента уточнил, что помимо двух основных документов, которые будут подписывать лидеры, в проработке находится много документов по различным отраслям сотрудничества. "Больше десяти документов, они в разной степени готовности, и они будут подписаны, как говорят, "на полях" визита. То, что удастся подписать до начала общения президента и председателя с прессой, об этом мы скажем отдельно", - сказал он.

По словам Ушакова, этот государственный визит по договоренности ограничится посещением председателем КНР Москвы. "Особенности этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных "штучек" не будет. Переговоры и переговоры. И визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер", - отметил помощник президента.

Он подчеркнул, что формат общения Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет, с которого начнется визит председателя КНР, даст возможность в доверительном и открытом варианте проговорить самые чувствительные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ушаков рассказал, что договоренность о визите Си Цзиньпина в Россию была достигнута в конце прошлого года. "А практическая подготовка начала проводиться сразу же после съезда, где было переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя. Буквально через два дня мы уже приступили к составлению программы", - сказал помощник президента РФ.