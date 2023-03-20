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Военное обозрение

ВМС и Корпус морской пехоты США спорят о стоимости десантных кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военно-морские силы приостановили финансирование производства линейки амфибийных транспортных доков класса «Сан-Антонио» из-за растущих затрат на программу и задержек на верфи. Об этом заявил высокопоставленный офицер морской службы.

Пауза для переоценки линейки LPD-17 Flight II началась год назад по указанию канцелярии министра обороны США. Об этом на днях заявил начальник управления военно-морских операций адмирал Майк Гилдей на ежегодной конференции McAleese.

Стоимость этого корабля увеличилась с 1,47 миллиарда долларов сначала до 1,5 миллиарда долларов - для второго корабля. Третий, на который мы сейчас заключаем контракт, вероятно, будет стоить уже от 1,9 до 2 миллиардов долларов. Так что, это увеличение будет где-то между 21 и 25 процентами. Корабль в 2025 финансовом году, если бы мы не купили пакет, вероятно, стоил бы 2 миллиарда долларов или больше — по крайней мере, 25-процентное увеличение. Мы движемся в неправильном направлении.

— сказал адмирал Майк Гилдей о LPD-30, LPD-31 и LPD-32 соответственно.

Пауза с покупкой десантных кораблей связана с тем, что ВМС хотят провести оценку боевых кораблей и исследовать требования, что завершится в третьем квартале 2023 финансового года.

Военно-морские силы еще не оплатили LPD-32, на который Конгресс выделил финансирование на 2023 год. Однако после призывов Корпуса морской пехоты к предварительному финансированию закупок для LPD-33, законодатели решили продолжить эту линию и выделили ещё 250 миллионов долларов на предварительные закупки комплектующих для этого корабля в законопроектах о финансировании и политике на 2023 финансовый год.

Но ВМС не включили корабль в свой пятилетний прогноз бюджета, опубликованный в понедельник. ВМС могут закупить LPD-33 в 2025 финансовом году, если будут следовать рекомендациям отрасли по заказу кораблей каждые два года, чтобы поддерживать стабильную рабочую силу и цепочку поставок.

Конгресс дал нам полномочия в последнем Законе о разрешении на национальную оборону сделать пакетную покупку, и мы все согласны с тем, что именно так мы должны действовать в отношении этих кораблей. Он должен быть конкурентоспособным. На самом деле, с этой производственной линией и этим кораблем он неконкурентоспособен. Его строит одна компания.

— сказал Гилдей.

Но у морской пехоты другое мнение. На той же конференции командующий КМП США генерал Дэвид Бергер выступил в защиту линии LPD-17 Flight II и сказал, что стратегия приобретения крупных партий — это способ сокращения бюджета. Комендант утверждал, что Ingalls Shipbuilding HII приближается к точке, где они могут увидеть экономию средств, и что в данный момент увеличение затрат на покупку новых LPD обусловлено инфляцией.

И Бергер, и Гилдей выступали за блочные закупки для достижения экономии средств, и министр ВМС Карлос Дель Торо поддержал эту точку зрения, выступая за потенциальные многолетние стратегии закупок. Только в самих США не верят в то, что если сразу несколько кораблей будут заказаны у подрядчика сегодня, то цены при их строительстве не возрастут завтра - в течение срока исполнения контракта. Соответственно, ведомствам снова придётся просить средства у конгресса.

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Страны
США
Компании
HII
Ingalls
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