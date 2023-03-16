Португальские моряки отказались следить за российским кораблём в связи с состоянием своего боевого корабля

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Группа португальских моряков из 13 человек, включая командира, отказалась участвовать в миссии по слежению за российским боевым вымпелом, проходящим вблизи территориальных вод страны. Экипаж заявил, что их патрульный корабль непригоден для её выполнения, потому что он пребывает в плохом состоянии.

Как отмечается в издании Publico, моряки пояснили, что NRP Mondego из-за «множества недостатков» нёс риски затопления при выполнении миссии во время ночного шторма. Указывается на выход из строя двигателя и одного из электрогенераторов, а также на многочисленные утечки масла.

Инцидент, произошедший в субботу к северу от острова Порту-Санту (недалеко от Мадейры), во вторник подтвердила Национальная ассоциация. Её президент Антонио Лима Коэльо призвал командование учесть «солдатскую боль». Он указал, что инцидент нанес ущерб имиджу португальских вооружённых сил на международной арене.

Во вторник ВМС Португалии объявили, что уже начато расследование отказа моряков NRP Mondego выполнить приказ. Доводы моряков также были отвергнуты: состояние судна было охарактеризовано как хорошее. При этом было указано, что только командование ВМС может определять, какие корабли подходят для выполнения задач, а какие нет, а «экипаж должен уметь нести службу даже в режиме критических повреждений, что является частью боевой подготовки». Отмечается, что «13 моряков узурпировали функции, не присущие их должностям».

Эти факты всё ещё подробно расследуются, и соответствующие дисциплинарные меры и последствия будут применяться соответствующим образом

- сказано в заявлении ВМС.

С начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Минобороны Португалии несколько раз сообщало об отправке кораблей ВМС страны для слежения за российскими боевыми кораблями в Атлантике.

NRP Mondego – это патрульный корабль класса Tejo, который был приобретён португальской армией в 2014 году у ВМС Дании. В 1992-2010 годах корабль носил название HDMS Glenten.