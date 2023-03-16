Войти
ТАСС

Песков назвал исчерпывающим заявление МО РФ по инциденту с БПЛА США над Черным морем

356
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, ведомством были описаны обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заявление Минобороны РФ по инциденту с БПЛА США над Черным морем исчерпывающее, Кремлю нечего добавить к нему, заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. [Были] описаны обстоятельства произошедшего инцидента", - сказал представитель Кремля.

Комментируя реакцию западных СМИ на инцидент, которые прогнозируют еще большее усугубление напряженности между Кремлем и Белым домом, Песков предложил "ориентироваться на заявление министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было".

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.03.2023
CNN: инцидент с БПЛА США над Черным морем еще больше убедит Вашингтон урезать помощь Киеву
16.03.2023
"Первое военное столкновение". Инцидент с беспилотником вызвал бурю в США
16.03.2023
Посол в Вашингтоне: дроны США собирают данные, которые Киев использует для ударов по РФ
25.09.2019
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
20.05.2019
Перехват российских Су-27: британцы возмутились своими ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа