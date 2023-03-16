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ТАСС

Эксперт заявил, что ВКС РФ обязаны были идентифицировать американский беспилотник

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Air National Guard photo by MSgt Eric Miller/released

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что российские БПЛА "не летают в Атлантике или в Тихом океане вблизи исключительной экономической зоны США"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Самолеты Военно-космических сил (ВКС) РФ обязаны были идентифицировать над Черным морем американский беспилотник MQ-9, так как он нарушил границы исключительной экономической зоны России. Такое мнение высказал ТАСС заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

"Когда в такой зоне (исключительной экономической зоне РФ - прим. ТАСС) проходит беспилотник, особенно без опознавательных знаков, мы обязаны его идентифицировать как воздушную цель", - сказал он.

По словам эксперта, длина MQ-9 примерно 11 м, сопоставима с самолетом, и очень сложно определить сразу, какого класса летит воздушный объект. "Мы не должны априори считать, летит ли это разведчик или что-то другое, нужно было убедиться. <...> Если нам показалось, что он идет курсом к нашим границам, и мы хотим это предотвратить, мы проходили возле него, давая понять, что он может нарушить наше суверенное пространство", - отметил Попов.

Генерал-майор добавил, что есть такое неписаное правило, когда при входе в исключительную экономическую зону оповещают о своих намерениях заблаговременно. "Это было бы правильно, но, к сожалению, за последние 8-10 лет Запад и США от этих правил отошли. Отмечу, что наши беспилотники не летают в Атлантике или в Тихом океане вблизи исключительной экономической зоны США", - сказал эксперт.

По мнению Попова, американская сторона будет отрицать свою вину в этом инциденте. "Я бы посмотрел, как отреагировали бы американцы, если бы наши стратегические беспилотники оказались вдруг в исключительной экономической зоне Аляски или Тихоокеанского побережья США. Они бы просто сбили их ракетой, как поступили ранее с зондами Китая", - заключил Попов.


Заявление Минобороны РФ

Как заявило российское военное ведомство, средства контроля ВКС зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в министерстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В МО РФ добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Отмечалось, что президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем, посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета равна 24 часам. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух-земля", "воздух-воздух", а также бомбы с лазерным наведением. 

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