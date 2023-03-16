Южная Корея хочет большой авианосец

Как сообщила южнокорейская телекомпания SBS, министерство национальной обороны Южной Кореи приступило к изучению возможности проектирования и постройки для южнокорейского флота большого ("тяжелого") авианосца предполагаемым стандартным водоизмещением более 50 тысяч тонн, вместо планировавшейся ранее программы строительства легкого авианосца CVX. Большой авианосец может быть оснащен палубным вариантом перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21.

Модель проекта палубного варианта KF-21N перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae, представленная корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) на оборонно-промышленной выставке DX Korea 2022 в сентябре 2022 года (с) KAI

Сообщается, что министерство национальной обороны Южной Кореи в официальном ответе на запрос о судьбе программы CVX от члена Комитета по национальной обороне Национальной ассамблеи Южной Кореи представителя Демократической партии Чон Сон Хо указало, что оно в марте начинает работу над предварительным политическим исследованием возможности строительства авианосца водоизмещением более 50 тысяч тонн, вместо реализации программы строительства легкого авианосца CVX с заданным стандартным водоизмещением не более 30 тысяч тонн. Соответствующее исследование о возможности создания южнокорейского большого ("тяжелого") авианосца и необходимых технологий для него должно быть завершено к концу 2023 года, после чего должно быть принято политическое решение об окончательном отказе от CVX и возможности постройки большого авианосца.

В ответе говорится, что данное решение министерства национальной обороны Южной Кореи было принято после тщательного изучения завершенного в январе 2023 года года исследования Администрации программ оборонных закупок (Defense Acquisition Program Administration - DAPA), в котором DAPA пришло к выводу, что разработка палубного варианта перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae (именуемого KF-21N) вполне достижима при наличии достаточных бюджетных ассигнований и времени, затраченного на разработку, - что оценено в 1,8 трлн вон (примерно 1,3 млрд долларов) и десять с половиной лет соответственно.

Палубный истребитель KF-21N должен осуществлять горизонтальные взлет и посадку (хотя пока неясно, планируется ли для него использовать катапульный или трамплинный взлет), и, соответственно, его базирование на авианосце потребует увеличения размеров полетной палубы и корабля в целом - что и определяет минимально потребное стандартное водоизмещение авианосца в 50 тысяч тонн.

Напомним, что в феврале 2021 года южнокорейские министерство национальной обороны и DAPA на заседании совместного Комитета по программам оборонных закупок утвердили программу создания и строительства для ВМС Южной Кореи в период 2022-2033 годов первого южнокорейского "легкого" авианосца под обозначением CVX, с заданным стандартным водоизмещением 30 тысяч тонн. В данный проект по сути трансформировалась ранее утвержденная программа постройки нового большого авианесущего универсального десантного корабля LPH-II.

Ввод авианосца CVX в строй был запланирован на 2033 год. Стоимость проектирования и строительства авианосца CVX была утверждена комитетом по перспективным оборонным проектам в 2,03 трлн вон (1,87 млрд долл). затем эта сумма была увеличена до 2,6 трлн вон (2,34 млрд долл). Кроме того, еще около 3 трлн вон (2,7 млрд долл) планировалось выделить на приобретение авиагруппы для корабля, предварительный состав которой был задан в 20 американских истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II и восемь вертолетов.

Проекты корабля CVX создавались на конкурсной основе двумя крупнейшими южнокорейскими судостроительными корпорациями Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding and Maritime Engineering (DSME), объединившимися, соответственно, с британской группой Babcock International и итальянским объединением Fincantieri.

Впрочем, представленные на выставке MADEX-2021 в Пусане в июне 2021 года аванпроекты CVX обеих конкурирующих групп показали, что проектанты заведомо превысили задания по размерам кораблей. DSME представила аванпроект авианосца стандартным водоизмещением 45 тысяч тонн, наибольшей длиной 263 м и шириной 46,5 м. Корабль должен иметь двухостровную надстройку, прямоугольную полетную палубу и быть лишен трамплина, при этом должен нести до 28 самолетов F-35B и несколько вертолетов. В свою очередь, HHI представила выглядящий весьма футуристично аванпроект еще более крупного авианосца уже в 60 тысяч тонн, с наибольшей длиной 270 м и шириной 60 м. Корабль должен иметь "стелсизированные" обводы надводной части, включая двухостровную надстройку, трамплин в носу и угловую палубу (которая, впрочем, похоже, не имеет функционального значения для взлета и посадки).

Программа CVX пользовалась активной поддержкой находившегося у власти президента Южной Кореи от Демократической партии Мун Чжэ Ина. Однако на выборах 9 марта 2022 года новым президентом был избран консервативный кандидат Юн Сок Ёль из партии "Сила народа", который подвергал программу CVX значительной критике, и в результате на весь последний год южнокорейские планы постройки авианосца оказались полностью "зависшими". Однако теперь, похоже, может произойти новый поворот в деле южнокорейского авианосца, основывающийся, возможно, на усиленном внимании новой администрации к программе южнокорейского национального авиастроения, включая его нынешний "флагманский продукт" - истребитель KF-21.

Негативное отношение Юн Сок Ёля и "Силы народа" к программе CVX, как сообщается, основывалось в том числе на "извлечении уроков из унизительного провала российских войск на Украине", в связи с чем Юн Сок Ёль вместо дорогостоящих амбициозных военных проектов предлагал сосредоточиться на усилении возможностей разведки, увеличении разработок и закупок ракетного и высокоточного оружия, средств ПВО и ПРО, а также на улучшении боевой подготовки войск и содержания, обслуживания и ремонта наличной боевой техники.

По мнению южнокорейских наблюдателей, "ключом" к "политическому исследованию" министерства национальной обороны Южной Кореи является то, насколько возрастут по сравнению с CVX стоимость программы и продолжительность строительства тяжелого авианосца. Следует отметить, что, учитывая, что уже упомянутые аванпроекты CVX достигли тоннажа 45-60 тысяч тонн, похоже, что реальное увеличение стоимости программы может оказать не столь уж большим. Не случайно, как сообщается, Hyundai Heavy Industries и разработчик самолёта Korea Aerospace Industries (KAI) считают, что не произойдет существенного изменения продолжительности реализации и стоимости проекта, даже если будет выдвинуто требование обеспечения базирования на авианосце самолетов KF-21N.

Модель аванпроекта перспективного южнокорейского "легкого" авианосца CVX, представленного корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) в экспозиции выставки MADEX-2021. Корабль стандартным водоизмещением около 60 тысяч тонн был представлен с базированием американских истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II. Пусан (Южная Корея), июнь 2021 года (с) www.navalnews.com и bemil.chosun.com