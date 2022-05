Программа южнокорейского авианосца CVX под угрозой после избрания нового президента Южной Кореи

Веб-ресурс "Naval News" опубликовал небезынтересный материал Daehan Lee "Prospect: CVX And K-SSN In South Korea’s New Administration" ("Перспектива: CVX и K-SSN при новой южнокорейской администрации"), в котором сообщается, что после избрания новым президентом Южной Кореи Юн Сокёля его администрация, видимо, пересмотрит начатую предыдущим руководством амбициозную программу проектирования и строительства для ВМС Южной Кореи легкого авианосца CVX.

Изображение аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, предложенного корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) (с) Hyundai Heavy Industries

Соседние с Южной Кореей страны ускоряют приобретение авианосцев, на фоне продолжающихся провокаций и воинственности Северной Кореи против Запада и Южной Кореи. Японии переоборудовала вертолетоносец типа Izumo в легкий авианосец, в то время как Китайская Народная Республика уже обладает двумя авианосцами типа Liaoning, а также строит дополнительно два больших авианосца, которые, как сообщается, возможно, эквивалентны авианосцам типа Nimitz ВМС США.

Столкнувшись с этими потенциальными угрозами безопасности, которые исходят от подъема соседних стран в военном отношении, министерство национальной обороны Южной Кореи и Голубой дом [резиденция президента Южной Кореи] во главе с уходящим президентом Мун Чжэином в августе прошлого года официально опубликовали среднесрочный план национальной обороны, в котором было заявлено, что Сеул приобретет легкий авианосец водоизмещением 30000 тонн к 2033 году в рамках своей программы CVX. Планировалось потратить 2,6 трлн южнокорейских вон [2,04 млрд долл] на строительство этого корабля. Две крупнейшие судостроительные корпорации Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding and Maritime Engineering (DSME), объединившись, соответственно, с западными компаниями Babcock International и Fincantieri, вступили в конкуренцию друг с другом, чтобы получить этот правительственный контракт.

До сих пор эксперты, выступающие в поддержку программы CVX, подчеркивают необходимость южнокорейских авианосцев из-за растущей важности морской безопасности вблизи вод, омывающих Южную Корею, наличия конфликтных зон, включая Южно-Китайское море, и территориальных претензий Японии на остров Токто. Противники CVX говорят про абсурдность авианосца, учитывая военно-морскую мощь соседних государств и стоимость и время на его создание.

CVX под перекрестным огнем

Самое главное, что перспектива амбициозной программы CVX для ВМС Южной Кореи теперь становится все более тусклой. Поскольку на президентских выборах 9 марта этого года новым президентом был избран консервативный кандидат Юн Сокёль из партии "Сила народа" после либеральной администрации Мун Чжэина, то программа CVX, которая столкнулась с жесткой критикой, похоже, приближается к своему концу.

Программа уже переживала взлеты и падения, особенно во время обсуждения бюджета в Национальном собрании, где по этому вопросу столкнулись правящая тогда Демократическая партия и консервативная партия "Сила народа". Окончательный план должен был позволить продолжить программу, начав техническое проектирование. Но недавняя смена режима с Мун Чжэина на Юн Сокёля, безусловно, принесет общие изменения в оборонной политике новой администрации, усиливая скептицизм в отношении дальнейшего продолжения CVX, поскольку партия "Сила народа", которая сохранила негативную позицию по программе приобретения легкого авианосца, получила пост президента и стала новой правящей партией.

Когда Ан Чхольсу, нынешний руководитель президентской переходной команды Юна, согласился снять свою кандидатуру в пользу Юна во время президентской гонки, он сказал: "Была бы синергия для создания лучшего решения для Южной Кореи, если бы мы могли обсудить, что более необходимо - легкий авианосец или многофункциональный истребитель". Это придает больший вес решения в пользу приобретения истребителей, таких как F-35 и KF-21, а не авианосца.

Кандидат Юна на пост министра национальной обороны, бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи генерал-лейтенант в отставке Ли Чонсуп, когда его спросили о его взглядах на программу CVX, также продемонстрировал осторожность, ответив: "Я знаю, что существуют разные мнения об амбициях ВМС Южной Кореи в отношении проекта CVX". Генерал Ли также упомянул такие ключевые параметры при рассмотрении вопроса о совершенствовании военного потенциала: стратегическая и оперативная концепция, удовлетворение военных требований, вклад в национальные интересы и экономическая эффективность.

ВМС Южной Кореи получили "зеленый свет" со стороны Корейского института оборонных исследований (Korea Institute for Defense Analyses - KIDA) и министерства национальной обороны для продолжения программы CVX, но в прошлом году она столкнулась с сильной оппозицией в Национальном собрании при утверждении бюджета на 2022 год, и в результате бюджет программы CVX на 2022 год был значительно сокращен с первоначальных 7,2 млрд вон до 500 млн вон. Поскольку либеральная и консервативная партия не смогли добиться двухпартийного соглашения на пленарном заседании, Демократическая партия провела бюджетный план, который включал полный бюджет программы CVX в размере 7,2 млрд вон, что было интерпретировано местными наблюдателями как результат, полностью отвечавший намерениям Голубого дома и президента Муна.

Однако проект, когда-то считавшийся Демократической партией "очень важной повесткой", вряд ли получит развитие у администрации Юна. Хорошо информированный источник в южнокорейских вооруженных силах сказал: "Поскольку правящая партия в одностороннем порядке протащила бюджетный план в прошлом году, новое правительство и партия "Сила народа" могут сказать, что они не хотят наследовать программу CVX, инициированную предыдущим правительством Муна".

Новая администрация - новые приоритеты в обороне

Еще один фактор, который подрывает программу приобретения CVX, заключается в том, что Юн, вероятно, сначала сосредоточится на реорганизации вооруженных сил, поскольку Юн, возможно, извлек уроки из унизительного провала, с которым столкнулись российские войска на Украине: Россия потерпела неудачу, поскольку страна всегда была слишком сосредоточена на демонстрации своего ядерного арсенала и того, как это воспринимается снаружи, не заботясь об укреплении боевых возможностей развернутых сил. Война на Украине доказала, что военные, способные вести боевые действия, более эффективны, чем гигантская армия, даже обладающая технически новым и совершенным вооружением.

Применяя этот урок к ВМС Южной Кореи, Юн может предпочесть максимально использовать имеющиеся военные возможности, чем приобретать новые престижные активы, такие как легкий авианосец. Это может быть достигнуто с помощью увеличения численности экипажей кораблей, наращивания запасов вооружения и высокоточного оружия, создания возможностей для более частого технического обслуживания и увеличения наплаванности кораблей, и т. д.

На самом деле, как Демократическая партия, так и партия "Сила народа", уже поднимали имеющиеся проблемы ВМС Южной Кореи: увеличение числа увольняющихся из экипажей подводных лодок с 2020 года, неисправности РЛС подсветки целей зенитных ракетных комплексов на эсминцах KDX, слишком длительное время начала работы этих РЛС, рост стоимости и отсутвие запчастей для них, и т.д. Кроме того, Администрация оборонных закупок и программ (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) также может быть сокращена с точки зрения ее численности, а ее обязанности могут быть переданы министерству национальной обороны или отдельным видам вооруженных сил. Такие меры по повышению боеготовности и усилению боевой подготовки южнокорейских военных также будут препятствовать приобретению нового вооружения в больших масштабах.

"Северная Корея не будет сидеть и просто смотреть на приобретение Сеулом новых вооружений. Весьма вероятно, что Север продолжит провокации на суше и на море, чтобы предотвратить это усиление военного потенциала. Вполне возможно, что даже простая истерика Севера, возможно, заставит Сеул снова сосредоточиться на вопросах безопасности Корейского полуострова и отдать приоритет разработке собственной системы противоракетной обороны" - заявил политолог и эксперт по КНДР в Пусанском национальном университете Роберт Келли.

Несмотря на то, что высокопоставленный представитель уходящей администрации Муна противоречиво заявил прессе, что "мы позаботимся о том, чтобы были проведены публичные слушания и дискуссионные сессии с экспертами, чтобы помочь аудитории лучше понять и общаться", действующий начальник военно-морских операций (CNO - командующий) ВМС Южной Кореи адмирал Ким Чжонсу, назначенный Муном в декабре прошлого года, и заявлявший, что ВМС Южной Кореи продолжат проект CVX без пауз, будет заменен новым президентом на другого адмирала. Это увеличивает неопределенность для программы CVX, которая вряд ли останется на столе новой администрации. Учитывая все обстоятельства, новый среднесрочный план национальной обороны на 2023-2027 годы, который будет представлен министерством национальной обороны позднее, станет определяющим в том, будут ли крупные, но спорные проекты, такие как CVX, заменены новым правительством или нет.

Атомная подводная лодка: K-SSN на пороге?

Атомная подводная лодка считается "оружием мечты", которым были бы заинтересованы все военно-морские силы по всему миру, потому что в качестве стратегического актива она может нацеливаться на противника в любое время и в любом месте либо с помощью баллистических ракет, либо обычного вооружения, опираясь на ядерную энергетическую установку, которая позволяет теоретически неограниченную оперативную дальность подводного плавания. Только шесть стран в мире обладают атомными подводными лодками: Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Индия. Северная Корея с недавних пор стремится стать седьмой такой страной в мире к середине 2020-х годов, согласно обращению Ким Чен Ына в начале этого года.

Не попадающий в этот список из шести стран, Сеул постоянно рассматривал вопрос о создании собственной атомной подводной лодки, условно обозначаемой K-SSN, со времен покойного президента Но Мухёна в начале 2000-х годов, но пока что не преуспел в этом. Хотя президент Мун Чжэин заявлял во время своей президентской кампании [в 2017 году] о намерении приобрести атомные подводные лодки, но Голубой дом был быстро остановлен политическими соображениями Вашингтона, действующим соглашением между Южной Кореей и США о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии и отсутствием путей приобретения ядерного топлива. В соответствии с требуемыми возможностями к подводным лодкам типа Chang Bogo-3 (KSS-III) третьей серии (Batch 3), Южная Корея стремится развить эту серию в атомную подводную лодку водоизмещением 4000 тонн.

Сообщается, что лодки KSS-III серии Batch 3 будут иметь полное водоизмещение более 5000 тонн и нести 10 баллистических ракет на основе серии южнокорейских баллистических ракет Hyunmoo, но министерство национальной обороны избегает комментариев по поводу конкретного типа энергетической установки на этой серии, отмечая, что пока неуместно говорить об этом на данном этапе.

Завоевание сердец южнокорейской общественности и политики с помощью программ CVX и KSS-N

В то время как программа CVX повлекла широкие обсуждения в соседних странах и у южнокорейской общественности, программа K-SSN также уже вызвала одобрение в общественном мнении по двум различным аспектам: экономически эффективное повышение потенциала средств противолодочной борьбы против Севера и необходимость атомной подводной лодки (АПЛ) в качестве сильного сдерживающего фактора, который способен наносить стратегические удары. Строго говоря, южнокорейское общественное мнение уже демонстрирует независимую от политических взглядов поддержку K-SSN.

Согласно последнему опросу, проведенному KRi (Корейским исследовательским институтом) и KINU (Корейским институтом национального объединения) с октября по ноябрь прошлого года, 75,2% из 1006 опрошенных южнокорейских граждан высказались за приобретение АПЛ. 78,3% ибирателей, выступающих за Демократическую партию, и 72,9% избирателей, выступающих за партию "Сила народа", в целом согласились с этим в ходе опроса.

Даже президентские выборы не смогли обойти вопрос о приобретении АПЛ. Тогдашняя правящая Демократическая партия сначала заявила, что АПЛ необходима. Кандидат от Демократической партии Ли Чжэмён пообещал приобрести АПЛ на основе союза Южной Кореи с США и двустороннего дипломатического сотрудничества, чтобы убедить Вашингтон изменить ядерное соглашение.

Напротив, избранный от партии "Сила народа" президент Юн, похоже, отдает приоритет укреплению разведывательного трехстороннего сотрудничества в области безопасности с Вашингтоном и Токио, и ожидается, что такие возможности будут усилены в первую очередь, - только если Китай или Северная Корея не выступят катализатором и не убедят его приобрести АПЛ для защиты Сеула. С момента выдвижения кандидатуры Юна в президенты он часто упоминал комплекс противоракетной обороны THAAD в качестве образца усиления оборонительных возможностей вместо АПЛ или CVX.

Однако, поскольку настойчивость Севера в испытаниях БРПЛ и разработке атомных подводных лодок с баллистическими ракетами сейчас сильнее, чем когда-либо, а Китай ускоряет свой региональный военно-морской подъем для противостояния с ВМС США, администрации Юна может быть трудно устоять перед искушением серьезно рассмотреть вопрос об АПЛ. Иными словами, игнорировать благосклонность общественных и политических кругов к обладанию атомными подводными лодками, поддерживаемыми более чем 70% южнокорейцев, будет совсем непросто.

Кандидат на пост нового министра обороны Ли Чонсуп, который фактически выступал против CVX, продемонстрировал положительную позицию по отношению к АПЛ и заявил: "Атомные подводные лодки, как известно, обладают оперативной эффективностью, поскольку они быстрее и способны проводить под водой более длительное время, чем обычные дизельные подводные лодки. Мы должны учитывать уровень оборонного бюджета, наш технический уровень и изменения окружающей среды безопасности". Ли указал на тесную координацию и двусторонние консесусные соглашения в качестве ключевых факторов для решения вопроса о приобретении ядерного топлива.

Учитывая эти аспекты, новая администрация вряд ли полностью откажется от варианта создания АПЛ, а южнокорейское Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) и научно-исследовательские институты, как ожидается, продолжат свои соответствующие НИОКР.

Сдержки со стороны союзников и баланс сил через асимметрию

Профессор Корейской военно-морской академии Ю Чжихун и профессор Университета штата Нью-Йорк Эрик Френч написали в издании "The Diplomat" статью с призывом к США поддержать программу K-SSN. Посол Франции в Южной Корее Филипп Лефор также выразил готовность в сентябре прошлого года продолжить обсуждение с южнокорейским правительством сотрудничества или заключения сделки по переработке ядерного топлива, подчеркивая, что Франция обладает всеми соответствующими военными ядерными технологиями для авианосцев и атомных подводных лодок.

Координатор Центра Восточной Азии индийского аналитического центра Institute for Defence Studies and Analyses Джаганнат Панда отметил, что Сеул может решить сотрудничать с Парижем в разработке АПЛ, если Соединенные Штаты исключат Южную Корею из пакта AUKUS и откажутся ей передавать или поддерживать технологии АПЛ. Директор Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Хёнчжон посетил Вашингтон в октябре 2020 года, чтобы запросить возможность поставки ядерного топлива для K-SSN, но Белый дом отклонил этот запрос, исходя из принципов ядерного нераспространения, решив передать атомные подводные лодки только Австралии в качестве исключительного случая.

Профессор Корейского университета национальной обороны Пак Ёнчжун утверждает, что Южная Корея должна сосредоточиться на приобретении потенциала сдерживания, включая АПЛ, поскольку Север продолжает развивать свой ядерный арсенал, при условии, что на правительственном уровне будут предприняты различные меры по завоеванию доверия, и получение доверия со стороны США является наиболее важным, - поскольку военное использование ядерной энергии по-прежнему запрещено взаимным ядерным соглашением с США.

Публичные заявления о том, что АПЛ необходимы как для сдерживания Севера, обладающего ядерным оружием, так и для того, чтобы идти в ногу с темпами военно-морской гонки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, становятся все более убедительными. Китай и Япония, как сообщается, имеют более мощные ВМС в смысле размеров и качества по сравнению с Южной Кореей, что значительно затрудняет последней преодоление разрыва в потенциале с ними. Параллельно проходящая гонка вооружений в Северо-Восточной Азии требует асимметричного актива, чтобы компенсировать различные уровни потенциалов.

Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове и внутреннее общественное мнение придают больший вес строительству АПЛ, но огромные затраты и большие сроки остаются препятствиями. Австралийский институт стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute - АSPI) подсчитал в своем исследовании, что этой стране потребуется 171 млрд австралийских долл. для строительства восьми АПЛ. Атомная подводная лодка до сих пор была более убедительна, чем CVX, в глазах общественности, но общественность может поставить под сомнение эффективность и жизнеспособность программы АПЛ, если она, потребовав астрономических бюджетных затрат, не достигнет определенного технического уровня, который уже сейчас имеют шесть государств, обладающих ядерным оружием и АПЛ.

Еще одна проблема, с которой нужно справиться, - это ядерное топливо, которое необходимо для энергетической установки АПЛ. Некоторые отмечают, что Сеулу необходимо импортировать "ноу-хау" из стран, которые имеют опыт в строительстве атомных подводных лодок. Поскольку нынешнее ядерное соглашение между Южной Кореей и США ограничивает обогащение урана в Южной Корее до менее чем 20% и его использование в военных целях, Юну необходимо будет упорно обсуждать этот вопрос во время двухсторонних Стратегических консультативных встречах (SCM) с американцами каждый октябрь или переговоров на саммите Юна с президентом США Байденом.

Взгляд в будущее в более широкой картине

Новый президент Юн, прекрасно понимая значение отношений между Южной Кореей и США, заявил о сохранении прочного союза с Вашингтоном, с эвентуальными планами в итоге присоединиться к партнерству Quad [США, Австралии, Японии и Индии]. Поскольку администрация Байдена также признала это и теперь имеет более высокие ожидания по укреплению альянса [с Южной Кореей] и более тесному сотрудничеству, то исключительно в воле Юна возобновление дискуссии по K-SSN и изменению ядерного соглашения. Дипломатия новой администрации должна убедить США в том, что программа K-SSN может способствовать стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и союзников.

Прежняя администрация Муна не была так же хорошо и активно синхронизирована с Вашингтоном, как государства-участники Quad и европейские союзники, Байден создал прецедент, отменив в мае 2021 года ограничения по соглашению Южной Кореи и США по ракетным технологиям, которые блокировали ракетные разработки Сеула более 40 лет с 1970-х годов, исключительно с целью сдерживания подъема Китая и Северной Кореи. В зависимости от того, как окружающие переменные безопасности в Северо-Восточной Азии будут распространяться на следующие пять лет президентства Юна, сильно негативная позиция Белого дома по внесению даже небольших изменений в ядерное соглашение с Южной Кореей может измениться в среднесрочной перспективе, предположительно к концу 2020-х годов.

Недавнее проактивно позитивное изменение Вашингтона по отношению к австралийским АПЛ доказывает, что США склонны действовать, когда реалистичные национальные интересы соответствуют их цели противостоять подъему китайского флота на море.

Хотя Франция негативно отреагировала на создание партнерства AUKUS, которое побудило Австралию отказаться от французской сделки по приобретению дизельных подводных лодок, есть шансы на сотрудничество в более широких рамках систематически связанных многосторонних систем сотрудничества в области безопасности - НАТО, Quad Plus и AUKUS Plus, с присоединением Южной Кореи, Японии, Индии и Европы. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл назвал AUKUS "открытой архитектурой", оставив открытой возможность того, что другие страны Азии и Европы смогут каким-то образом участвовать в ней в будущем.

ВМС Южной Кореи успешно провели несколько испытаний БРПЛ с запуском из-под воды с октября прошлого года, недавно выполнив одновременный запуск двух БРПЛ с интервалом в 20 секунд. Южная Корея стала первой в мире страной, которая разместила собственные БРПЛ на дизельных подводных лодках, получив тем самым на них стратегический ударный потенциал АПЛ [автор забыл про дизельные ракетные подводные лодки ВМФ СССР - bmpd]. Соответственно, наряду с неожиданно легкодоступным получением Южной Кореей БРПЛ варианта Hyunmoo, общественные и военно-стратегические требования к южнокорейской АПЛ могут со временем возрасти под влиянием угроз, исходящих от Пхеньяна и Пекина.

Модель аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, представленная корпорацией Daewoo Shipbuilding and Maritime Engineering (DSME) в экспозиции выставки MADEX-2021. Пусан (Южная Корея), 09.06.2021 (с) navalnews.com