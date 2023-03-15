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ТАСС

В ЦНИИмаш сообщили, что вопрос о принятии правил космического движения обсуждается в ООН

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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: Global Look Press/John Pulsipher

По словам советника гендиректора головного научного института Роскосмоса Максима Пенькова, интенсивность космической деятельности растет, число действующих спутников в ближайшие годы может достичь десятков тысяч

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вопрос регулирования космической деятельности с принятием правил космического движения обсуждается на международных площадках разного уровня, в том числе в ООН. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

Он подчеркнул, что вопросы регулирования деятельности в ближнем космосе выходят на первый план международной повестки.

"В ООН, Международной академии астронавтики, Международном союзе электросвязи, Межагентском координационном комитете по космическому мусору и на других площадках обсуждается вопрос о регулировании космической деятельности с принятием правил космического движения", - заявил Пеньков.

По словам советника гендиректора головного научного института Роскосмоса, интенсивность космической деятельности растет, число действующих спутников в ближайшие годы может достичь десятков тысяч при соответствующем росте потоков опасного космического мусора. Пеньков подчеркнул, что на орбитах становится "тесно". Специалист пояснил, что технической основой регулирования космической деятельности должны стать открытые независимые сервисные платформы, альтернативные американской системе информированности об обстановке в околоземном пространстве. Они смогут объективно оценивать реальные угрозы спутниковым группировкам, а в случае спорных юридических ситуаций смогут парировать необоснованные претензии со стороны потенциальных оппонентов.

"Отечественной платформой должна стать система "Млечный путь". Для этого она должна выйти на принципиально новый уровень информированности об обстановке в околоземном космическом пространстве по сравнению с АСПОС ОКП (Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве - прим. ТАСС) и включить ряд новых функций", - добавил Пеньков.

В РФ планируется создание обновленной АСПОС ОКП, которая получит название "Млечный путь", ее концепция была утверждена в начале прошлого года. Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. 

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