Зеленский утверждает, что Украина не будет применять западное оружие на территории России

По словам украинского президента, его страна ни при каких обстоятельствах не готова вести переговоры с лидером России Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Украина не намерена использовать западные дальнобойные вооружения для атак по российской территории в случае их получения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу СNN, вышедшем в эфир в среду.

"Нас не интересует российская земля", - сказал он.

"У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений еще дальше, они больше не смогут нам угрожать", - добавил Зеленский. Украинский президент при этом отметил, что считает украинской всю территорию в границах 1991 года.

При этом Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не готова вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Ни при каких обстоятельствах мы не мы будем говорить с президентом Российской Федерации", - сказал он. "Мы ему не доверяем", - добавил Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что "дипломатическое решение возможно только в том случае, если Россия покинет территорию" Украины. "После этого мы с нашими партнерами найдем нужный формат", - отметил он. Россия неоднократно выражала готовность к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем.

Зеленский говорил на украинском языке, телеканал переводил его слова на английский.