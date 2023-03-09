Глава Минобороны ФРГ: 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 должны поступить на Украину в марте

Берлин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина получит в марте танки Leopard 2 из Германии и Португалии, всего будет передано в текущем месяце более 20 таких танков.

"Я могу сказать, что только что узнал следующее: 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских могут отправить Украине уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова, сказанные "на полях" неформального заседания в Стокгольме Совета ЕС на уровне министров обороны.

Он пояснил, что танки должны прибыть на Украину с уже подготовленными экипажами.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дали союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. RND напоминает, что в Берлине говорили о желании сформировать для Украины два танковых батальона, причем в один батальон входит 31 танк.