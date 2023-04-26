Португалия передаст Украине пять санитарных машин на базе БТР М-113

ЦАМТО, 25 апреля. Португалия передаст Украине дополнительные санитарные машины на базе гусеничного бронетранспортера М-113.

Как сообщает Portugal.postsen.com, об этом на заседании контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в Германии заявила министр обороны Португалии Хелена Каррейрас.

В частности, по словам португальского министра, Киеву будет передано пять санитарных машин, включая три ББМ типа М-113 для перевозки раненых и две бронемашины типа М-577 в варианте медицинского поста.

Португалия также заявила об увеличении поставок ВСУ боеприпасов калибра 105 мм.

В кулуарах заседания Х.Каррейрас приняла участие в заседании "танковой коалиции", объединяющей страны, которые уже направили на Украину боевые машины этого типа (Португалия передала Киеву три танка "Леопард-2А6РО").

Как напоминает Armyrecognition.com, в январе 2023 года Португалия предложила украинской армии вторую партию из 14 М-113. Первая партия из 14 М-113 была отправлена на Украину в июле 2022 года. Количество переданных бронемашин этого типа на тот момент составляло 10% от имеющегося парка БТР М-113 в составе ВС Португалии.

Португалия получила данные ББМ в период 1989-1990 гг., когда США сократили свое военное присутствие в странах Евросоюза.