Войти
ЦАМТО

Португалия передаст Украине пять санитарных машин на базе БТР М-113

282
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 апреля. Португалия передаст Украине дополнительные санитарные машины на базе гусеничного бронетранспортера М-113.

Как сообщает Portugal.postsen.com, об этом на заседании контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в Германии заявила министр обороны Португалии Хелена Каррейрас.

В частности, по словам португальского министра, Киеву будет передано пять санитарных машин, включая три ББМ типа М-113 для перевозки раненых и две бронемашины типа М-577 в варианте медицинского поста.

Португалия также заявила об увеличении поставок ВСУ боеприпасов калибра 105 мм.

В кулуарах заседания Х.Каррейрас приняла участие в заседании "танковой коалиции", объединяющей страны, которые уже направили на Украину боевые машины этого типа (Португалия передала Киеву три танка "Леопард-2А6РО").

Как напоминает Armyrecognition.com, в январе 2023 года Португалия предложила украинской армии вторую партию из 14 М-113. Первая партия из 14 М-113 была отправлена на Украину в июле 2022 года. Количество переданных бронемашин этого типа на тот момент составляло 10% от имеющегося парка БТР М-113 в составе ВС Португалии.

Португалия получила данные ББМ в период 1989-1990 гг., когда США сократили свое военное присутствие в странах Евросоюза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Португалия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M113 БТР
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.03.2023
В Германии закончились танки и боеприпасы. Дело вовсе не в СВО на Украине
02.02.2023
Что известно о сроках поставок современных западных танков Киеву
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу