Что известно о сроках поставок современных западных танков Киеву

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Первые танки в рамках международных договоренностей, достигнутых в январе этого года, Украина может получить от Испании, Канады, Польши и Франции уже в ближайшие недели. Германия же сможет поставить Leopard 2 из своих запасов не раньше конца марта. А США потребуется сначала собрать танки Abrams. По данным зарубежных СМИ, Вооруженные силы Украины получат их не раньше конца 2023 года или уже в 2024 году.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что принял решение направить Украине танки Leopard 2 и одобрить их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву Abrams.

ТАСС собрал основную информацию о том, когда Украина может получить современные западные танки.

Решение о поставках танков

Власти США, Германии и других стран Евросоюза в течение последних нескольких недель спорили из-за вопроса об отправке танков Украине. Как утверждает газета Politico, на переговорах с европейцами Вашингтон старался оказать давление по этому вопросу, считая, что Киев получает достаточную американскую военную помощь, и ожидал, когда свой шаг сделает Германия. Однако Штаты поняли, что ФРГ не пойдет на уступки, если Вашингтон не отправит Abrams.

В результате, как уточняла газета The Wall Street Journal, Вашингтон и Берлин договорились, что США передадут Abrams, а ФРГ направит небольшое число танков Leopard 2, а также разрешит другим странам поставить Украине немецкие боевые бронемашины.

Германия объявила 25 января, что передаст Украине 14 танков Leopard модификации 2A6. США же пообещали направить на Украину 31 танк Abrams. Leopard также намерены выделить Украине Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Финляндия. Польша передаст 14 немецких танков и 60 танков PT-91 Twardy.

Изготовление Abrams в США

Вашингтон решил передать Киеву танки в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предполагает заключение министерством обороны контрактов с производителями, потому что в резерве Пентагона таких танков недостаточно. США решили закупить танки сейчас, чтобы у украинцев было время обучиться ими управлять, пока машины изготавливают. Танки же прибудут через много месяцев, писала Politico со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации высокого ранга.

Эту информацию позже подтвердил Пентагон - у США в настоящее время нет в своем арсенале дополнительных танков Abrams модификации M1A2 для отправки на Украину. Их нужно будет закупить у производителей, что займет несколько месяцев. В Белом доме также уточняли, что "потребуется много месяцев, прежде чем танки окажутся там". Кроме того, США нужно будет некоторое время, чтобы наладить поставки топлива для Abrams. Впрочем, обучение украинских танкистов Пентагон начнет "очень скоро".

При этом США намерены направить Украине танки в экспортной модели M1A2 без секретных элементов брони, включающих обедненный уран. Abrams в США собирают только на одном заводе General Dynamics в Огайо и лишь по 12 машин в месяц. Сейчас производственная линия занята танками для Польши и Тайваня, которые заказали 250 и 108 машин соответственно. Из-за этого, как полагает Politico, танки для ВСУ не будут введены в строй "в течение многих месяцев или, возможно, лет".

По данным газеты The Washington Post, из-за логистических трудностей организовать доставку танков получится не раньше конца года.

Ближайшие поставки

В течение ближайших нескольких недель передать Украине Leopard сможет Польша. Это случится, как только украинцы пройдут обучение. Канада также передаст Украине танки Leopard 2 в ближайшее время. Испания намерена направить их к весне.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что машины могут быть поставлены через три-четыре месяца, затем он говорил, что это может случиться "до конца марта".

Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью допускал, что Leopard могут быть введены в эксплуатацию на территории Украины через два-три месяца. По его словам, сроки зависят от подготовки украинских военных, на что может уйти несколько недель.

Другие танки

Великобритания собирается поставить Украине 14 танков Challenger 2, Франция - колесные танки AMX-10 RC.

При этом в Великобритании называют разные сроки доставки. По данным первого заместителя министра обороны Соединенного Королевства Алекса Чака, Challenger 2 поступят на Украину в конце марта. Однако позже сам глава Минобороны Бен Уоллес заявлял, что они будут переданы летом или в мае, возможно, ближе к 9 апреля (в этот день протестанты и католики отмечают Пасху - прим. ТАСС). О точных сроках, по его словам, говорить невозможно из соображений безопасности. Подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков началась в Великобритании в понедельник.

Франция же надеется, что первые колесные танки окажутся на Украине уже в феврале. Однако точные данные о количестве и сроках поставок этих машин Париж не раскрывает. При этом Франция пока не приняла решения относительно просьбы Киева поставить танки Leclerc, заявили во французском МИД.