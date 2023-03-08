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Военное обозрение

Япония удваивает расходы на оборонные разработки, в том числе на создание рельсотрона

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Источник изображения: topwar.ru

Японский ОПК занялся разработкой электромагнитного рельсотрона. Средства на него найдутся, так как Япония удваивает бюджетные расходы на оборонные разработки, в том числе и на создание рельсотрона.

Об этом сообщает американский журнал National Defense.

По словам вице-комиссара и технического директора Агентства по закупкам, технологиям и логистики Сигэнори Мисимы, Токио намерен инвестировать большие средства в передовые военные технологии в связи с ростом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

Обстановка в области безопасности вокруг Японии беспрецедентными темпами становится все более суровой, а соседние страны укрепляют свои военные возможности

- сказал высокопоставленный чиновник.

Он сказал, что Токио стремится довести свои оборонные расходы до двух процентов от бюджета страны к 2027 году. В частности, за это время она увеличит расходы на оборонные разработки и исследования в четыре с половиной раза, до 26 миллиардов долларов.

В числе основных направлений инвестиций стоит отметить средства противовоздушной и противокорабельной обороны для защиты островов, сверхскоростной барражирующий боеприпас, гиперзвуковые ракеты, истребитель последнего поколения и многое другое.

Также инвестиционный портфель включает в себя исследования технологии электромагнитного рельсотрона, от которых ранее после многолетних исследований отказались Соединенные Штаты.

Источник изображения: topwar.ru

Это оружие использует боеприпасы без взрывчатых веществ. Они разгоняются до сверхвысокой скорости при помощи электромагнитной силы. Энергия, с которой наносится удар, позволяет причинять кораблям противника или другим поражаемым объектам значительный ущерб.

Источник изображения: topwar.ru

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