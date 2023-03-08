Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Представитель Кремля отметил, что Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Россия не видит никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, поэтому продолжает добиваться своих целей с помощью специальной военной операции, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается специальная военная операция. Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет. И поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - сказал он в ответ на вопрос, насколько предложенный Пекином план урегулирования может повлиять на ситуацию.

При этом представитель Кремля отметил, что такая большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, "не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня". "Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег", - заверил Песков.

Говоря о том, какое место эта тема может занимать в предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, он напомнил, что две страны находятся в постоянном контакте на различных уровнях, а главы государств поддерживают "достаточно плотный и доверительный диалог".