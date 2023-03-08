Поставленный на ремонт с модернизацией корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый ударный комплекс

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Многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота отправился на капитальный ремонт с модернизацией. Работы будут проводиться на "Кронштадтском морском заводе". Как сообщили в кораблестроительной отрасли, корвет получит новый ударный комплекс.

Корвет "Стерегущий" в рамках ремонта и модернизации лишится противокорабельного комплекса "Уран", а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик-М". Вместо них корабль получит универсальные пусковые установки под крылатые ракеты "Калибр", которые также можно использовать для ракет "Оникс" и "Циркон", а также зенитный комплекс "Полимент-Редут" на 16 пусковых ячеек. Также в рамках ремонта "Стерегущему" обновят главную энергетическую установку.

Корвет "Стерегущий" поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку

- приводит ТАСС слова собеседника агентства.

"Стерегущий" - головной корвет проекта 20380, построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Заложен 21 декабря 2001 года, спущен на воду 16 мая 2006, введен в эксплуатацию 28 февраля 2008-го. Водоизмещение - 1800 тонн стандартное, полное - 2250 тонн. Скорость хода - 27 узлов, дальность плавания - 4000 миль экономическим ходом, автономность плавания - 15 суток, экипаж - 100 человек, из них 14 офицеров.

Вооружение: 2 счетверенные пусковые установки ракетного комплекса "Уран", 2 четырехконтейнерных 330 мм торпедных аппарата "Пакет", 100 мм артиллерийская установка АК-190, зенитно-ракетный артиллерийский комплекс "Кортик-М", зенитно-ракетный комплекс "Игла", 2 шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630, 2 гранатомета ДП-64. На борту может располагаться вертолет Ка-27.