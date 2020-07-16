В Кронштадте закончен доковый ремонт корвета «Бойкий» Балтийского флота

Источник изображения: Пресс-служба Кронштадтского морского завода

На Кронштадтском морском заводе завершен доковый ремонт корвета проекта 20380 "Бойкий". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, корвет прибыл на сервисное обслуживание в середине мая этого года. В ходе проведенных работ на корабле была выполнена окраска подводной части корпуса, проведены обследование и ремонт донно-забортной арматуры, а также других механизмов и узлов.

В настоящее время корвет готовится к переходу в Санкт-Петербург, где примет участие в Главном морском параде в честь дня ВМФ РФ.

Корвет "Бойкий" является третьим в серии кораблей проекта 20380, построенных на судостроительном заводе "Северная верфь" для ВМС РФ. Заложен 27 июля 2005 года, спущен на воду 15 апреля 2011 года. 16 мая 2013 года на корабле был поднят Военно-морской флаг России, корвет вошел в состав Балтийского флота.

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов, экономическая 14 узлов. Дальность плавания от 3500 до 4000 миль на 14 узлах. Автономность плавания по запасам провизии 15 суток. Экипаж составляет 99 человек.

Двигатели: 4 дизеля 16Д49, 2 вала, 2 пятилопастных гребных винта. Мощность: 23320 л. с. или 17140 кВт.

Вооружение: 2х4 ПУ ПКРК "Уран" с СУ "Монумент-А", 3х4 ПУ ЗРК "Редут" (12 ЗУР 9М96), одна 100-мм артустановка А190-01 "Универсал" с СУО "Пума", две 30-мм артустановки АК-630М, две 14,5-мм пулеметные установки МТПУ, 2х4 330-мм ПУ ПТЗ "Пакет-НК", 2 гранатомета ДП-64, 1 вертолет Ка-27.