В Балтийском море начались государственные испытания корвета «Меркурий» проекта 20380, построенного для Черноморского флота

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Построенный для Черноморского флота корвет "Меркурий" проекта 20380 приступил к прохождению государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Новейший корвет покинул "Северную верфь" и вышел на морские полигоны Балтийского флота для заключительных тестов в рамках государственных испытаний, которые проходят под контролем флота. О выходе "Меркурия" в акваторию Балтийского моря доложили главкому ВМФ РФ Николаю Евменову.

На борту корабля находится экипаж, сдаточная команда "Северной верфи" и приемная комиссия флота. Сроки госиспытаний не называются, но ранее сообщалось, что корвет хотят передать флоту до конца года. После подписания приемного акта будет назначена дата подъема Андреевского флага.

Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Переименован в "Меркурий" в октябре прошлого года. Является пятым корветом проекта 20380, построенным на ССЗ "Северная верфь" по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.