Стали известны сроки передачи ВМФ корвета проекта 20380 «Ретивый»

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Корвет "Ретивый" проекта 20380 будет передан в состав ВМФ РФ в следующем году. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Срок сдачи корвета "Ретивый", строительство которого продолжается на "Северной верфи", – 18 месяцев

- приводит издание слова источника.

Корвет является пятым корветом проекта 20380, построенным на "Северной верфи". Ранее название "Ретивый" носил сторожевой корабль проекта 1135, списанный в 1995 году. Как ранее заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов, после достройки на плаву "Ретивый" отправится служить на Черноморский флот, хотя ранее местом службы корвета называлась Балтика.

От предыдущих корветов проекта 20380 "Ретивый" отличается главным образом установкой на нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385.

Корвет заложен 20 февраля 2015 года, 04 октября 2017 года завершено формирование корпуса, 21 марта 2018 года завершена погрузка двигателей и редукторов в носовое машинное отделение. Выведен из эллинга 25 декабря 2019 года, спущен на воду 12 марта 2020 года.

Корветы проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника; для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах; для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль.

Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.