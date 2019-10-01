Россия начинает возрождение полноценного океанского флота

После долгого перерыва Россия возобновляет строительство военных кораблей, способных оперировать в дальней морской и океанской зоне и проецировать силу на удаленные районы Мирового океана. Что это будут за корабли, в каком количестве и на какие флота поступят – и какие сложности сопровождают эту работу?

Сообщение о планируемой закладке в 2020 году 22 кораблей и судов для ВМФ России (как и обнародованное месяцем ранее – о намеченной на тот же год передаче флоту шести подводных лодок) свидетельствует, что в России дан старт активному обновлению корабельного состава Военно-морского флота. Наибольший интерес представляют планы по созданию боевых кораблей основных классов – подводных лодок, фрегатов, корветов и универсальных десантных кораблей (УДК).

Разберем эти планы подробнее.

Атомные ПЛ

Первым номером в перечне закладок и передач идут, разумеется, многоцелевые атомные подводные крейсера пр. 885М ("Ясень-М"). В 2020 году должна состояться закладка еще двух (8-го и 9-го) и передача заказчику "Казани" и "Новосибирска". Чтобы сформировать из новейших АПКР две полноценных дивизии (2×6), по одной на Северном и Тихоокеанском флотах, и восстановить тем самым многоцелевую составляющую атомных подводных сил, необходимо заложить еще три лодки. При наметившейся тенденции сдавать не менее двух заказов в год Севмаш сможет справиться с этой задачей к концу 2030 года, а через шесть лет можно будет сформировать еще две дивизии.

При этом следует обратить внимание на обстоятельство, связанное с Севмашем. Одним из принципов эффективного кораблестроения является его непрерывность.

Во избежание утраты компетенций после спуска корабля на воду на освободившемся стапеле должен быть незамедлительно заложен следующий.

В настоящий момент на СМП строится 13 подводных крейсеров, в числе которых пять РПКСН пр. 955А ("Борей-А") и шесть АПКР пр. 885М. Закладка крайнего (но не последнего) "Борея-А" состоялась в конце 2016-го, "Ясеня-М" – в середине 2017 года.

В результате образовалось окно (брешь) размером 2,5–4 года, которое с интервалом в семь лет (цикл строительства как 885М, так и 955А), т. е. где-то в 2024 году, должно повториться в сдаточном графике Севмаша. Сможет ли руководство СМП (а также ОСК и Минобороны) заполнить этот пробел – большой вопрос.

Неатомные ПЛ

На Адмиралтейских верфях в 2020 году заложат три больших неатомных (дизель-электрических) подводных лодки. Но если по части двух ДЭПЛ пр. 636 (636.3) для Тихоокеанского флота никаких сюрпризов нет (о закладке "Магадана" и "Уфы", работы на которых уже начаты, сообщалось ранее), то сдвиг влево церемонии закладки 4-й ПЛБ пр. 677 на целых два года для современного российского кораблестроения – событие незаурядное. Этот сдвиг можно объяснить тем самым принципом непрерывности, о котором говорилось выше, поскольку в противном случае (без переноса сроков) в сдаточном графике АВ образовалась бы двухгодичная брешь.

Адмиралтейские верфи, одно из лучших предприятий отечественного судпрома, уже давно вышли на темп сдачи в две лодки в год, а по срокам постройки НАПЛ (около двух лет) превосходят зарубежных конкурентов. Единственное, чего не хватает верфям – это заказов с воздухонезависимой энергетической установкой, которые позволили бы АВ стать мировым лидером в данном сегменте рынка вооружений. Но даже сейчас верфи приносят ВМФ России неоценимую пользу. В перспективе же при достигнутом темпе сдачи они смогут приблизительно за 12 лет не только обновить, но и усилить неатомные подводные силы всех четырех флотов.

Речь идет о программе-минимум: одна бригада на СФ (шесть ПЛ пр. 677); две бригады на ТОФ (6/6 пр. 636/677) с базированием во Владивостоке и на Камчатке с учетом необходимости обеспечения развертывания "стратегов" и дисбаланса сил на Дальнем Востоке (у Японии 19 НАПЛ, у Южной Кореи 16, у Китая 55).

Кроме того, по одной бригаде 677 на БФ и в Тартусе. На Балтийском флоте – для парирования возросшей активности ВМС стран НАТО на Балтике, в Сирии – для обеспечения самодостаточности подводной составляющей оперативного соединения в Средиземном море, относящегося к ЧФ, и купирования неудобств, связанных с требованиями статьи 12 Конвенции Монтре.

Фрегаты

К сожалению, намеченные к закладке на Северной верфи "два модернизированных фрегата пр. 22350" – не океанские 22350М полным водоизмещением около 8000 тонн, а только улучшенные "Горшковы" (5400 тонн) с тремя пусковыми установками УКСК для 24 (3×8) ударных ракет – такие же, как заложенные 23 апреля с. г. "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Работа над созданием 22350М находится на стадии эскизного проектирования, а резка первой стали для головного корабля состоится не ранее 2021 г. Тем не менее, удвоение серии 22350 (с четырех до восьми единиц) является заметным шагом вперед на пути восстановления надводных сил дальней морской зоны (ДМЗ).

В результате постперестроечного сокращения отечественный ВМФ остался практически без кораблей ДМЗ, классифицировавшихся тогда как "сторожевые". К моменту вступления в строй "Адмирала Григоровича" (2016) в боевом составе флота насчитывалось всего пять сторожевиков, три из которых относились к двум первым послевоенным поколениям (для сравнения: в начале 1991 года их было 47).

Первая попытка обновить и нарастить подкласс СКР прервалась на полпути – из-за санкционных недопоставок украинских газотурбинных агрегатов Черноморский флот получил лишь три из шести заложенных 11356 (серия вполне могла быть продолжена до 12 и более единиц). В настоящий момент на наших глазах осуществляется вторая попытка, которая обещает завершиться успехом. Для насыщения флотов необходимо заложить еще минимум 10 фрегатов пр. 22350. Их общий итог должен составить - по шесть СКР на Северный и Тихоокеанский флоты, и по три - на Балтику и на Черное море.

Корветы

Закладку новых корветов (после четырехлетнего перерыва) можно смело отнести к хорошим новостям, если только речь не идет о проекте 20386 – средоточии множества нелепостей с приставками "пере-", "недо-" и "чрез-". Среди них: 1) переразмеренность (3400 тонн полн.); 2) недовооруженность (штатный противокорабельный ракетный комплекс – "Уран", слабая гидроакустика); 3) "перегруз" драгоценного непроницаемого объема корпуса подпалубным вертолетным ангаром; 4) переусложненность главной энергетической установки ("с частичным электродвижением"); 5) чрезмерная стоимость постройки (близкая к стоимости фрегата пр. 22350); 6) чрезмерная стоимость и сложность эксплуатации (связанной с содержанием дополнительных модулей с обслуживающим персоналом); 7) чрезвычайная уродливость внешнего вида; 8) перегруженность инновациями, процент которых делает запуск проекта в серию до завершения всесторонних испытаний и опытной эксплуатации головного корабля авантюрой чистой воды.

Одной из разумных альтернатив "революционному" 20386 является проверенный временем и освоенный производством базовый проект 20380, но с улучшенным радиотехническим вооружением. Сейчас в постройке находятся четыре таких корабля – два на Северной верфи и два на Амурском судостроительном заводе.

Главным недостатком улучшенного 20380 остается слабость ударного ракетного вооружения, представленного ПКРК "Уран" с боекомплектом из восьми легких дозвуковых ПКР тактического назначения 3М24, аналогичных американским "Гарпунам".

Другая альтернатива – корветы пр. 20385 (один проходит испытания, другой – на стапеле). Они вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК", но у них есть другой изъян. Меньшая по сравнению с базовым проектом удельная мощность, обусловленная вынужденным применением той же ГЭУ (с коломенскими дизелями вместо попавших под санкции MTU), при большем водоизмещении (по разным данным, на 6–14%) должна привести к некоторому снижению скорости хода (ориентировочно на один–два узла). Очевидно, решить проблему можно путем форсирования мощности агрегата 1ДДА12000 – разумеется, в том случае, если флот выдаст Коломенскому заводу техническое задание на соответствующую ОКР.

УДК

При ознакомлении с анонсом закладки в Керчи в мае 2020 года двух универсальных десантных кораблей бросаются в глаза два не совсем понятных момента. Во-первых, формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на проектирование корабля должно быть закончено до конца текущего года (что подтверждается прошлогодним годовым отчетом ОСК, где в 2019 году предусматриваются лишь работы по обоснованию облика УДК). Таким образом, на разработку и утверждение технического или эскизно-технического проекта (необходимое условие для начала постройки) остается не более пяти месяцев – задача практически невыполнимая.

Во-вторых, озвученные технические характеристики намеченных к закладке УДК (15 000 тонн, более 10 вертолетов) оставляют желать много лучшего. Все зарубежные аналоги имеют значительно большее водоизмещение: южнокорейский "Токто" – 19 300 тонн, французский (и не только) "Мистраль" – 22 000 тонн, испанский (и не только) "Хуан Карлос I" – 27 500 тонн, недавно спущенный на воду итальянский "Триест" – 33 000 тонн, не говоря об американских и строящихся китайских гигантах водоизмещением от 40 000 до 45 000 тонн. Россия как великая морская держава просто не имеет права пропустить вперед себя не только США и Китай, но и Францию, Корею, Италию, Австралию, Испанию, Турцию и Египет.

Можно допустить, что универсальными десантными кораблями были ошибочно названы десантные вертолетные корабли-доки (ДВКД), проект одного из которых был представлен на "Армии-2015". Однако при близком к "керченским" УДК водоизмещении (14 000 тонн) он предполагал, как и положено ДВКД, базирование малочисленной авиагруппы (четыре–шесть Ка-27 и Ка-52К).

Заключение

Не менее важно и другое. Руководящий состав Минобороны и ОПК начинает мыслить не отдельными кораблями, а группировками однотипных кораблей. Так, в упоминавшемся выше годовом отчете ОСК в перечне работ по строительству кораблей и судов, планируемых на 2019 год, словосочетания "для формирования группировок" и "для усиления группировки" встречаются пять раз. Иначе говоря, есть надежда, что долгосрочная Программа военного кораблестроения (другими словами – программа создания полноценного океанского ВМФ) рано или поздно будет реализована.

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель