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ТАСС

В Польше призвали решать вопрос о поставках Киеву самолетов на уровне союзников по НАТО

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Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: belvpo.com

При этом, по словам министра обороны страны Мариуша Блащака, Польша является "не только основным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров"

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. Решение по вопросу о возможной поставке Украине западных истребителей должно приниматься на уровне союзников по НАТО. Такое мнение выразил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Razon.

"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли батареи [противовоздушной обороны] Patriot или первые танки Leopard", - считает он. Как полагает глава польского Минобороны, Польша является "не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров".

"Что касается вопроса о самолетах, то решения по этому вопросу должны приниматься на более широком союзническом уровне", - добавил Блащак.

Глава ведомства напомнил, что с начала конфликта Варшава оказала военную помощь Киеву на сумму более €2,2 млрд. Отвечая на вопрос о том, сколько еще может продолжаться конфликт, министр сказал: "Боюсь, это вопрос месяцев, а не недель". 

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Страны
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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