СМИ: США становится все сложнее поддерживать миф о скором поражении России на поле боя

Австралийская газета The Australian указала, что разжигаемый США конфликт на Украине все сильнее "приближает Вашингтон к катастрофической конфронтации с Россией и Китаем"

СИДНЕЙ, 6 марта. /ТАСС/. США становится все сложнее поддерживать миф о том, что Россия скоро потерпит поражение, а Украина побеждает на поле боя. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник в ведущей австралийской газете The Australian.

"Ход военных действий таков, что Байдену с каждым днем все сложнее поддерживать уверения в том, что на поле боя Украина побеждает, ведь на самом деле все больше украинских городов превращаются в руины, ее солдаты умирают и миллионы граждан бегут из страны", - подчеркивается в публикации.

Газета отмечает, что разжигаемый США конфликт на Украине все сильнее "приближает Вашингтон к катастрофической конфронтации с Россией и Китаем". "Чрезмерная и необоснованная критика [президента США Джо] Байдена в адрес [президента РФ] Владимира Путина и России уже привязала будущее США к судьбе Украины. Российские войска медленно продвигаются к Артемовску (украинское название - Бахмут - прим. ТАСС), вопреки всем прогнозам о распаде России или свержении Путина, и этот конфликт станет непосильным ярмом на шее американского президента перед выборами 2024 года, в которых он собирается участвовать", - пишет издание, указывая, что вне зависимости от исхода конфликта уже само участие в его разжигании делает шансы Байдена на переизбрание призрачными.

В публикации также отмечается, что и перед началом военного конфликта, и в его продолжении поведение России и Запада во главе с США различается в корне. Если Россия последовательно излагает свои требования о неприемлемости вступления Украины в НАТО и "жизненной важности Крыма для ее выживания как великой державы", то президент США неоднократно нарушал свои обещания. "Байден обещал, что не будет танков и истребителей, однако танки уже в пути, а поставки истребителей исключены только пока", - констатирует издание, указывая на легкость, с которой может быть нарушено обязательство не отправлять американских солдат на защиту киевского режима.