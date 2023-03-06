ВВС Франции получили на вооружение первый многоцелевой истребитель Rafale новой модификации F4.1

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ВВС Франции получили на вооружение первый истребитель Rafale новой модификации F4.1. Самолет поступил на вооружение экспериментальной эскадрильи, которая проведет необходимые испытания, после чего новая версия будет введена в эксплуатацию.

Первый истребитель Rafale F4.1 является боевым истребителем Rafale модификации F3-R с обновленным программным обеспечением. Все последующие самолеты, которые будут обновлены до новой версии, будут поступать прямо с производственных линий. Второй истребитель эскадрилья должна получить уже на следующей неделе.

Испытания Rafale F4.1 будут проходить в Центре военной авиационной экспертизы, расположенном на 118 авиабазе в городе Мон-де-Марсан. На первом этапе будут проверены эксплуатационные возможности, на втором истребитель должны полностью ввести в эксплуатацию.

Версия истребителя Rafale с обозначением F3-R была принята на вооружение ВВС Франции в декабре 2019 года, истребитель получил усовершенствованную РЛС с АФАР, систему автоматического уклонения от столкновения с землей и расширенную номенклатуру вооружений. Ключевой особенностью F3-R является поддержка ракет MBDA Meteor, лазерного целеуказателя Thales Talios, а также усовершенствованной системы спутникового наведения для бомб Safran AASM.

Чуть ранее, в начале 2019 года, было объявлено о разработке следующей модификации истребителя - стандарта F4. Новая версия включает доработку радара RBE2 с АФАР, модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG. Также заявлялось о модернизации комплекса связи, дисплеев на шлемах пилотов и оснащении самолета новым блоком управления двигателем. Кроме того, истребители Rafale F4 смогут нести новые ракеты и высокоточные бомбы до 1 тонны.

Rafale – многоцелевой истребитель 4 поколения. Его первый полет состоялся в 1986 году. На вооружение ВМС Франции принят в 2004 году, в ВВС начал поступать в 2006 году. Французские ВВС планируют, что истребитель, пройдя через череду модернизаций, прослужит, как минимум, до 2070 года, после чего будет заменен самолетами сразу шестого поколения, минуя пятое.