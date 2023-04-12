Новый «Рафаль»: чем он лучше старого?.

По утверждениям профильных СМИ, возможно начало масштабного переоснащения французских ВВС. В конце марта 2023 года Генеральное управление вооружений Франции (DGA) объявило об утверждении нового стандарта истребителя «Рафаль» (Rafale F4.1). Правда, новые самолеты этой серии компания-производитель Dassault поставит только в 2024 году. Однако, как дополнительно сообщило DGA, в ближайшие годы все самолеты «Рафаль», находящиеся на вооружении ВВС и ВМС, планируется модернизировать с нынешней версии F3R до F4.1.

Как сообщается, французское правительство заказало модернизацию в январе 2019 года. Испытания «Рафаль» с соответствующим оборудованием проводились в Dassault с 2021 года. Первый двухместный “Рафаль” 4.1, модифицированный из версии F3R, прибыл в Центр летных испытаний ВВС Франции на авиабазу 118 в Мон-де-Марсан в начале марта 2023 года. Вскоре прибыл второй самолет. В ближайшие месяцы намечены дополнительные эксплуатационные испытания, в том числе первые посадки на палубу авианосца «Шарль де Голль», запланированы уже на эту весну.

В начале марта 2023 года первый «Рафаль» F4.1, прибыл на АвБ Мон-де-Марсан ВВС Франции

Что может новый «Рафаль» F4.1?

По утверждениям экспертов, в будущем «Рафаль» F4.1 станет лучшим истребителем Франции, получившим множество новых качеств, которыми не могли похвастаться предыдущие версии. В 2019 году стоимость наращивания возможностей французское правительство оценило примерно в 2 млрд. евро.

В ходе модернизации основное внимание уделялось обновлению программного обеспечения и расширению возможностей интеграции. В частности, ожидается, что, среди прочего, у самолета появится возможность взаимодействия с дронами в полевых условиях и приема их «под свое крыло» в качестве «верных ведомых» . Кроме того, в центре внимания также находились новые типы оружия и функции самозащиты. Стандарту F4.1 соответствуют следующие модификации:

Возможности подключения к сетям. Поскольку скоординированное развертывание стало нормой в международных условиях, «Рафаль» F4 – это настоящий «сетевой самолет» с зашифрованным подключением к системе спутниковой связи Syracuse IV, новым сервером связи и цифровым радио. У него значительно улучшена способность собирать, анализировать и обмениваться данными с помощью максимально защищенных от прослушивания каналов связи.

Поскольку скоординированное развертывание стало нормой в международных условиях, «Рафаль» F4 – это настоящий «сетевой самолет» с зашифрованным подключением к системе спутниковой связи Syracuse IV, новым сервером связи и цифровым радио. У него значительно улучшена способность собирать, анализировать и обмениваться данными с помощью максимально защищенных от прослушивания каналов связи. Лучший радар. Проверенная РЛС с АФАР RBE 2 от Thales получила режим сканирования земной поверхности (GMTI), который поможет «Рафаль» обнаруживать и отслеживать движущиеся наземные цели.

РЛС RBE 2 с АФАР

Более мощные датчики. Сенсоры самолета модернизированы для обеспечения его работоспособности и живучести от новых угроз. Интегрированная система самозащиты SPECTRA теперь гарантирует защиту от кибератак и обладает расширенными возможностями постановки помех. Обновлены инфракрасная система наведения (IRST) и мультиспектральный датчик в передней части кабины (OFS).

Сенсоры самолета модернизированы для обеспечения его работоспособности и живучести от новых угроз. Интегрированная система самозащиты SPECTRA теперь гарантирует защиту от кибератак и обладает расширенными возможностями постановки помех. Обновлены инфракрасная система наведения (IRST) и мультиспектральный датчик в передней части кабины (OFS). Дисплей шлема. Пилоты «Рафаль» F4 в будущем станут получать соответствующую информацию через дисплей шлема Scorpion от Thales. Встроенный дисплей шлема призван заметно повысить ситуационную осведомленность пилотов и способствовать к более быстрому принятию решений, что, в свою очередь, должно повысить «оперативную эффективность».

Новое вооружение. «Рафаль» F4.1 способен нести до трех высокоточных бомб AASM 1000 «Хаммер» весом 1000 кг. Бомба с GPS-наведением, разработанная Safran, проходит испытания с 2020 года и в конце января 2023 года получила разрешение DGA на применение с «Рафаль» F4.1. Самолет также получит новую управляемую ракету класса «воздух-воздух» MICA NG производства MBDA. На выбор боеприпас оснащается инфракрасной или радиолокационной ГСН. Однако, доступность MICA NG ожидается только с 2026 года. Частью арсенала истребителя также станет ракета класса «воздух-воздух» большой дальности MBDA «Метеор».

Вооружение истребителя «Рафаль»

Новые режимы обслуживания. «Рафаль» F4 оснащен новой системой прогнозирования и диагностики, предназначенной для проведения «профилактического обслуживания». Цель состоит в том, чтобы заранее распознать надвигающиеся сбои в работе системы. В будущем ожидается, что техническое обслуживание и ремонт будут в большей степени переданы в руки промышленности. Запланированы дальнейшие действия по оптимизации с использованием искусственного интеллекта и «больших данных».

По материалам ресурса flugrevue.de