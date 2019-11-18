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Военное обозрение

ВВС Франции намерены летать на "Рафалях" еще полвека

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Франции намерены использовать истребители Dassualt Rafale, как минимум еще полвека. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, командование ВВС планирует четыре этапа модернизации истребителя.

Французские истребители четвертого поколения прослужат до 2070 года, пройдя несколько модернизаций, а заменят их уже истребители шестого поколения, разрабатываемого совместно Францией, Германией и Испанией в рамках программы по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS).

По словам заместителя начальника штаба, планов и программ ВВС Франции генерал-майора Фредерика Паризо, запланировано ещё четыре этапа модернизации Rafale.

В настоящее время в ВВС Франции эксплуатируются истребители стандарта F3-R, который является дальнейшей модернизацией истребителя Rafale F3. Разработка стандарта F3-R стартовала ещё в 2013 году и сейчас получила официальное одобрение к использованию в ВВС и ВМС Франции.

Ключевой особенностью F3-R является поддержка ракет MBDA Meteor, лазерного целеуказателя Thales Talios, а также усовершенствованной системы спутникового наведения для бомб Safran AASM. Кроме того, самолёты, модернизированные по новому стандарту, получат обновлённые датчики и компьютерную систему.

В январе этого года было объявлено о разработке следующей модификации истребителя - стандарта F4. Контракт на внедрение стандарта F4 подписан гендиректором компании Dassault Aviation Эриком Траппье и министром обороны Франции Флоранс Парли.

По данным специалистов предприятия, стандарт F4 включает доработку радара RBE2 с активной ФАР, модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG (всё оборудование произведено компанией Thales). Модернизация затронет также комплекс связи, дисплеи на шлемах пилотов. Машину оснастят новым блоком управления двигателем. Кроме того, истребители смогут нести новые ракеты и высокоточные бомбы до 1 тыс. кг. Палубная версия ("Рафаль-М") получит обновленную, всепогодную и более точную систему посадки на авианосцы.

О разработке следующих стандартов станет известно по мере устаревания самолета.

Напомним, Rafale – многоцелевой истребитель 4 поколения. Его первый полет состоялся в 1986 году. На вооружение ВМС Франции принят в 2004 году, в ВВС начал поступать в 2006 году. Разработан французскими конструкторами. На сегодняшний день это последний самолет, созданный европейской страной без иностранной помощи. Впервые применялся в бою в 2007 году в Афганистане.

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