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Военное обозрение

ВВС Франции официально приняли на вооружение модификацию истребителя Rafale F3-R

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Франции официально приняли на вооружение модернизированную версию истребителя Rafale с обозначением F3-R. Разработка сданной версии истребителя велась компаниями Dassault, MBDA, Safran и Thales, сообщает Flightglobal.

Как пишет издание, разработка новой версии F3-R стартовала ещё в 2013 году и сейчас получила официальное одобрение к использованию в ВВС и ВМС Франции. Стандарт F3-R является дальнейшей модернизацией истребителя версии Rafale F3, эксплуатация которого велась до настоящего времени.

Версия F3-R истребителя Rafale получила усовершенствованную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, систему автоматического уклонения от столкновения с землей и расширенную номенклатуру вооружений. Ключевой особенностью F3-R является поддержка ракет MBDA Meteor, лазерного целеуказателя Thales Talios, а также усовершенствованной системы спутникового наведения для бомб Safran AASM. Кроме того, самолёты, модернизированные по новому стандарту, получат обновлённые датчики и компьютерную систему.

В январе этого года было объявлено о разработке следующей модификации истребителя - стандарта F4. Французские ВВС планируют, что истребитель четвертого поколения Dassualt Rafale, пройдя через череду модернизаций, прослужит, как минимум, до 2070 года, после чего будет заменен самолетами сразу шестого поколения, минуя пятое.

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Страны
Франция
Продукция
F-4
Meteor MBDA
Rafale
Компании
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