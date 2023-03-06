В Венгрии число кандидатов в астронавты для полета на МКС сократилось до четырех

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что венгерский астронавт сможет отправиться с 30-дневной исследовательской миссией на МКС в конце 2024 - начале 2025 года

БУДАПЕШТ, 4 марта. /ТАСС/. Еще один важный этап пройден в программе подготовки венгерского астронавта для полета на Международную космическую станцию (МКС) в 2024-2025 годах - число кандидатов на участие в этой миссии сократилось до четырех. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он рассказал, что первоначально поступили заявки на орбитальное путешествие от 224 человек, из которых после серии тестов в Европейском космическом агентстве (ЕКА) и венгерских научно-исследовательских учреждениях оставалось восемь претендентов. "В пятницу экспертная комиссия на военно-воздушной базе Вооруженных сил Венгрии в Кечкемете отобрала из них четырех кандидатов, которые продолжат подготовку", - отметил Сийярто в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Следующий год будет очень интересным для этих четырех кандидатов в астронавты, и нам будет очень интересно узнать, кто из них окажется лучшим", - добавил глава МИД. Победитель будет выбран за несколько недель до полета. Сийярто уточнил, что венгерский астронавт сможет отправиться с 30-дневной исследовательской миссией на МКС в конце 2024 - начале 2025 года. Это предусмотрено договоренностями с ЕКА и американской компанией Axiom Space, занимающейся, по соглашению с NASA, космическим туризмом и космическими технологиями.

Министр напомнил, что недавно Венгрия приступила к реализации самой крупной в своей истории космической программы стоимостью около €100 млн, одной из целей которой как раз и является полет венгерского астронавта. В соответствии с ней венгерские предприятия получат заказы от европейских авиакосмических компаний, но прежде, по соглашению с ЕС, будут выделены средства на развитие их технологической базы. "По прогнозам, космическая отрасль будет одной из наиболее динамично развивающихся отраслей ХХI века, и Венгрия хочет сыграть в этом свою роль", - заявил Сийярто.

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. По сведениям источников корреспондента ТАСС, стороны не смогли согласовать условия такой миссии, в частности ее стоимость.