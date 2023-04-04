В Будапеште сообщили, что венгерский астронавт доставит на МКС научные приборы

По словам главы МИД страны Петера Сийярто, кандидатура будущего венгерского астронавта еще утверждается

БУДАПЕШТ, 3 апреля. /ТАСС/. Венгерский астронавт, кандидатура которого для отправки на Международную космическую станцию (МКС) в 2024-2025 годах еще утверждается, доставит туда научные приборы и проведет в течение месяца ряд экспериментов.

Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с Майклом Саффредини, руководителем занимающейся космическим туризмом американской компании Axiom Space и бывшим руководителем (2005-2015) программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Будущий венгерский астронавт в течение примерно 31 дня осуществит 8 научных экспериментов, которые были отобраны для программы совместно с венгерскими университетами, и доставит на станцию 12 приборов венгерской разработки", - уточнил глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что в венгерской космической программе "был пройден еще один важный этап", когда в марте экспертная комиссия на базе венгерских ВВС вблизи города Кечкемет отобрала четырех кандидатов для полета на МКС. Всего заявки на участие в орбитальном путешествии подали 224 человека, из которых после серии тестов в Европейском космическом агентстве (ЕКА) и венгерских научно-исследовательских учреждениях число претендентов сократилось до восьми. Победитель будет выбран за несколько недель до полета. Планируется, что венгерский астронавт отправится на месяц с исследовательской миссией на МКС в конце 2024-го - начале 2025 года. Это предусмотрено договоренностями с ЕКА и Axiom Space.

В прошлом году Венгрия приступила к реализации самой крупной в своей истории космической программы стоимостью около €100 млн, одной из целей которой и является полет венгерского астронавта. В соответствии с ней венгерские предприятия получат ряд заказов от европейских авиакосмических компаний, но прежде, по соглашению с ЕС, будут выделены средства на развитие их технологической базы.

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. По сведениям источников корреспондента ТАСС, стороны не смогли согласовать условия такой миссии, в частности ее стоимость.