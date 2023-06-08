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ТАСС

В Венгрии сообщили, что подпишут контракт с компанией из США на отправку астронавта на МКС

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Приводнение космического корабля Crew Dragon
Приводнение космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в Мексиканском заливе у побережья США.
Источник изображения: ©NASA

Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, документ уже согласован

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Венгрия заключит в ближайшее время соглашение об отправке своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС). Как сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, контракт уже согласован и будет подписан с американской компанией Axiom Space, занимающейся по договоренности с NASA космическим туризмом и космическими технологиями.

Глава МИД побывал в штаб-квартире Европейского космического агентства (ЕКА) в Париже и встретился с его генеральным директором Йозефом Ашбахером. Сийярто отметил, что четыре венгерских кандидата в астронавты продолжают подготовку и победитель проведет в конце 2024 - начале 2025 года месяц на МКС, где займется научными экспериментами. "Контракт на этот счет уже готов, скоро он будет подписан с компанией Axiom Space. В ходе подготовки ЕКА окажет нам профессиональную поддержку", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгрия приступила недавно к реализации самой крупной в своей истории космической программы стоимостью около €100 млн, одной из целей которой является полет астронавта на МКС. В соответствии с ней венгерские предприятия получат ряд заказов от европейских авиакосмических компаний, но прежде по согласованию с Еврокомиссией будут выделены средства на развитие их технологической базы. Как заявлял ранее Сийярто, "по прогнозам, космическая отрасль будет одной из наиболее динамично развивающихся отраслей ХХI века, Венгрия хочет сыграть в этом свою роль".

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. По сведениям источников корреспондента ТАСС, стороны не смогли согласовать условия такой миссии, в частности ее стоимость. 

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Салют ОрС
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