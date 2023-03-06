Признание проблем с мостами для натовских ОБТ: власти США передадут украинской армии танковые мостоукладчики M60 AVLB

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Американское правительство в рамках нового пакета военной поддержки впервые передадут украинской армии танковые мостоукладчики. Военная техника этого типа войдет в очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

В новый пакет преимущественно вошли поставки боеприпасов к ствольной артиллерии и пусковым установкам РСЗО HIMARS. Также в рамках военной поддержки украинской армии поставят боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley и инженерное оборудование, в том числе танковые мостоукладчики – Armored Vehicle Launched Bridges.

По данным американских СМИ, речь идет о мостоукладчиках M60 AVLB, созданных на базе танков M60A1, у которых была снята башня и вместо нее установлено мостовое пусковое устройство.

Мостоукладчик M60 AVLB предназначен для быстрого наведения 18-метрового двухсекционного металлического штурмового моста через такие препятствия, как противотанковые рвы, каналы, ручьи, небольшие реки и овраги. Мост обладает грузоподъемностью не более 60 тонн и предназначен для обеспечения передвижения основных боевых танков, колесной военной техники и другого транспорта.

Оборудование мостоукладчика в сложенном положении находится поверх танкового гусеничного шасси. Гидравлическая система для развертывания моста установлена ​​на месте водителя танка и запускается при помощи пускового гидравлического кронштейна. Ширина проезжей части AVLB составляет 3,81 м.

Процедура развертывания моста занимает около трех – пяти минут, сворачивание моста в исходное состояние занимает около 10 минут. Фактически передача мостоукладчиков свидетельствует о проблемах с мостами на Украине и Донбассе для западных ОБТ (основных боевых танков).