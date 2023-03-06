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Новая американская военная помощь Украине, включая танковые мостоукладчики AVLB

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Министерство обороны США 3 марта 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 32,2 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 34,9 млрд долл.

Танковые мостоукладчики М60 AVLB в регулярной инженерной части армии США, 28.02.2020 (с) министерство обороны США

Данный пакет военной помощи выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 33-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Согласно данным министерства обороны США, в новый пакет помощи Украине вошли (количественные параметры, как обычно, в последне время не указываются):

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- неназванное количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- неназванное количество артиллерийских выстрелов калибра 105 мм;

- неназванное количество выстрелов калибра 25 мм для автоматических пушек передаваемых боевых машин пехоты М2 Bradley;

- неназванное количество танковых мостоукладчиков AVLB (Armored Vehicle-Launched Bridge);

- подрывное и инженерное имущество;

- контрольно-диагностическое оборудование для ранее поставленной техники;

- запасные части и другое полевое имущество.

Среди передаваемого имущества особо обращают внимание впервые поставляемые Украине танковые мостоукладчики AVLB (Armored Vehicle-Launched Bridge) на базе танка М60 (фактически большая часть мостоукладчиков этого типа в американской армии была переоборудована в 1987-1996 годах на шасси бывших танков М60А2). По всей видимости, Украине будут передаваться мостоукладчики с наиболее современными мостовыми конструкциями MLC 85 с классом грузоподъемности 85 "коротких" тонн (77 метрических тонн). Вcего вооруженные силы США с начала 1960-х годов получили 125 мостоукладчиков AVLB на базе танка М60, некоторое их количество до сих пор используется а армии и морской пехоте США. По официальным данным, в 2017 году у армии США имелось 217 мостовых конструкций MLC 85 для этих мостоукладчиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
GMLRS
HIMARS
М-60
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