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ТАСС

В США и ФРГ выразили готовность вводить санкции против РФ так долго, как это необходимо

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Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц также отметили "важность поддержания международной солидарности с народом Украины"

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику против России за специальную военную операцию на Украине "настолько долго, насколько это необходимо". Об этом говорится в распространенном пресс-службой американского лидера письменном заявлении по итогам встречи.

Как отмечается в документе, Байден и Шольц "обсудили продолжающиеся усилия по предоставлению Украине гуманитарной, экономической, политической помощи и помощи в сфере безопасности, а также важность поддержания международной солидарности с народом Украины". "Они подтвердили свою приверженность навязывать России издержки за <...> [СВО] настолько долго, насколько это необходимо. Лидеры также обменялись мнениями по другим международным вопросам", - утверждали в Белом доме.

Байден и Шольц также "подтвердили прочные двусторонние отношения".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их сателлиты ведут против России всеохватную гибридную войну, чтобы окружить ее "санитарным кордоном" и сделать "страной-изгоем". Российская сторона, по словам министра, до "последнего делала все возможное для снижения напряженности, поиска равноправной, взаимоуважительной договоренности". 

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Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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