С борта ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" ТОФ выполнен пуск КР "Калибр" по объекту условного противника

ЦАМТО, 3 марта. Экипаж ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках плана боевой подготовки выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" из подводного положения.

Ракетная стрельба велась по береговой цели, имитирующей огневую позицию противника. Перед пуском подводная лодка скрытно заняла назначенный для стрельбы район.

В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

Закрытие района стрельбы обеспечивали корабли и суда ТОФ, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.