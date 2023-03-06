Австралия призвала Китай не поставлять оружие РФ на фоне конфликта на Украине

Также глава австралийского МИД Пенни Вонг отметила, что Канберра и Пекин должны и могут развивать двусторонние отношения, соблюдая собственные национальные интересы и справляясь с существующими разногласиями

СИДНЕЙ, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на фоне слухов о якобы возможных поставках Китаем оружия России призвала КНР не делать этого.

Выступая в пятницу по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, Вонг отметила, что она и ее китайский коллега Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине и "другие важные темы, в том числе торговые споры, проблемы соблюдения прав человека и несколько консульских вопросов". "Мир рассчитывает на ответственность и лидерство Китая, когда речь заходит об Украине, и, учитывая тесные отношения Пекина с Москвой, <…> верит, что Китай не будет поставлять оружие России. Это призыв не только Австралии, но и всех стран мира", - подчеркнула Вонг.

Также глава австралийского внешнеполитического ведомства отметила, что Канберра и Пекин должны и могут развивать двусторонние отношения, соблюдая собственные национальные интересы и справляясь с существующими разногласиями. "Сегодня существуют препятствия для двусторонней торговли, в интересах обеих стран их устранить", - сказала Вонг.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий. Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".