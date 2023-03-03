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ТАСС

В Пентагоне заявили, что Россия применяет в СВО лишь часть своего военного потенциала

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Кристин Уормут
Кристин Уормут.
Источник изображения: mtdata.ru

Министр Сухопутных войск США Кристин Уормут уточнила, что имеет в виду, в частности, силы и средства ВКС и ВМФ РФ

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Россия задействует в ходе операции на Украине только часть своего военного потенциала. Это признала в среду министр Сухопутных войск США Кристин Уормут.

Она уточнила, что имеет в виду, в частности, силы и средства ВКС и ВМФ России. "Однако он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) в действительности не применял значительную часть своих военно-воздушных сил или своего флота, или своего потенциала в киберпространстве <...>. Все это еще остается. С нашей стороны было бы глупостью не испытывать обеспокоенность по поводу этого потенциала", - заявила Уормут, комментируя специальную военную операцию России на Украине на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Каким бы образом война на Украине ни саморазрешилась в следующие год или два, мы должны очень серьезно думать, испытывать большую обеспокоенность насчет возможности того, что Путин вновь попытается занять территории на Украине", - утверждала Уормут.

По ее словам, Министерство обороны США не намерено переключаться полностью на Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион и не считает, что Россия, по сути, увязла на Украине и ей можно больше не уделять внимания. "В то же время мы никоим образом не можем сбрасывать Путина со счетов. Не думаю, что мы можем позволить себе роскошь концентрировать внимание только на регионах Индийского и Тихого океанов, как бы нам того, откровенно говоря, ни хотелось", - сказала Уормут. С ее точки зрения, Россия "продолжит представлять угрозу", которую нужно будет учитывать США.

Уормут - гражданский координатор развития Сухопутных войск США. Однако она не является членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона Ллойду Остину. 

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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