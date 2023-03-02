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ТАСС

В Госдуме заявили, что Россия при защите должна учитывать дальность западного вооружения

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, дальнейшие действия будут вырабатываться исходя из ситуации, которая будет складываться на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дальность поставляемого Украине западного вооружения необходимо учитывать при защите территории РФ с учетом новых регионов. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Защита Донбасса и освобождение его территории - ближайшая задача. Дальнейшая задача - это обеспечение безопасности Российской Федерации и вот этих новых наших областей с учетом возможной дальности применения различных систем вооружения. Вот этим будем заниматься, решать задачи последовательно", - сказал он.

Картаполов отметил, что дальнейшие действия должны вырабатываться исходя из ситуации, которая будет складываться на линии боевого соприкосновения. "После того, как у них закончится их контрнаступ успешный, в кавычках, будет совсем другая конфигурация", - подчеркнул он.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае получения киевским режимом от Запада более дальнобойных систем. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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