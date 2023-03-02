В Госдуме заявили, что Россия при защите должна учитывать дальность западного вооружения

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, дальнейшие действия будут вырабатываться исходя из ситуации, которая будет складываться на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дальность поставляемого Украине западного вооружения необходимо учитывать при защите территории РФ с учетом новых регионов. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Защита Донбасса и освобождение его территории - ближайшая задача. Дальнейшая задача - это обеспечение безопасности Российской Федерации и вот этих новых наших областей с учетом возможной дальности применения различных систем вооружения. Вот этим будем заниматься, решать задачи последовательно", - сказал он.

Картаполов отметил, что дальнейшие действия должны вырабатываться исходя из ситуации, которая будет складываться на линии боевого соприкосновения. "После того, как у них закончится их контрнаступ успешный, в кавычках, будет совсем другая конфигурация", - подчеркнул он.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае получения киевским режимом от Запада более дальнобойных систем.