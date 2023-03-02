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ЦАМТО

Воздушно-десантные войска в ходе СВО активно применяют малые FPV-дроны коптерного типа "Бумеранг"

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Бойцы группы БПЛА выбирают место для пуска квадрокоптера
Бойцы группы БПЛА выбирают место для пуска квадрокоптера.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

ЦАМТО, 1 марта. В ходе проведения СВО при штурме украинских позиций подразделения БЛА ВДВ активно применяют малые FPV-дроны коптерного типа "Бумеранг". Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, расчет БЛА "Бумеранг" выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. В расчет входит оператор, который управляет им, используя специальные VR-очки, определяя цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск "Бумеранга" и отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.

"Бумеранг" представляет собой простую конструкцию спортивного дрона: 4 винта, 4 небольших двигателя, массивная аккумуляторная батарея и главный элемент этого дрона-камикадзе – специальная емкость, заполненная поражающими элементами, начиненная пластидом и снаряженная взрывателем.

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они обладают высокой маневренностью и дают максимальный уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.

В отличие от обычных коптеров, у "Бумеранга" нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте, едва не задевая верхушки деревьев. Видео обрывается, когда дрон превращается в снаряд и на огромной скорости врезается в позиции ВСУ.

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