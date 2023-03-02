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ТАСС

Вучич заявил об угрозах Сербии со стороны Запада в связи с конфликтом на Украине

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Сербский лидер отметил, что его команда смогла сохранить страну от конфликта и войн

БЕЛГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассказал об угрозах Запада из-за ситуации на Украине.

"Продолжается бешеный конфликт на Украине. Ожидаются наступления и одних, и других, все торопятся, поэтому будут наступления с обеих сторон. В таких условиях все торопятся добиться каких-либо результатов. <...> Они [западные лидеры] мне сказали: "В этих условиях мы тебе говорим, что вы все потеряете, если не будете вести себя как надо, что мы потеряем все", - заявил Вучич во вторник в обращении к нации.

Президент отметил, что его команда смогла сохранить страну от конфликта и войн, а также сохраняет жизненные интересы Сербии.

В понедельник внешнеполитическая служба ЕС опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии". Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".

По утверждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, с текстом договора предварительно согласились лидеры Сербии и Косова на переговорах в Брюсселе. Соглашение не начнет действовать до определения порядка его имплементации. В то же время премьер Косова Альбин Курти заявил, что "был готов" подписать франко-германский вариант соглашения на переговорах в Брюсселе 27 февраля, однако "президент Сербии [Александар] Вучич был не готов".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. Независимость Косова не признают 5 из 27 стран ЕС. 

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