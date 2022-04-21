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Посол России в Болгарии о спецоперации на Украине: как раньше точно не будет

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Военнослужащий у здания администрации Бердянска
Военнослужащий у здания администрации Бердянска.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова: у Москвы никогда не было и нет планов "перекраивать границы" в регионе

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эксклюзивном интервью "Факти" рассказала о целях специальной военной операции России на Украине, о перспективах отношений Москвы и Софии, о высылке дипломатов. Как раньше точно не будет, заявила она в ответ на вопрос о судьбе Украины после окончания спецоперации.

Оля Ал-Ахмед

Факти: "Больше всего лгут перед выборами, во время войны и после охоты", говорил Бисмарк. Кто лжет больше после начала боевых действий?

Элеонора Митрофанова: В данный момент мы являемся свидетелями не просто информационной войны, а настоящего информационного терроризма, направленного против моей страны. Западная пропаганда не жалеет никаких средств в попытке дискредитировать Россию. Ежедневно в информационное пространство вбрасывается огромное количество "фейков", искажающих причины и цели спецоперации. Они пытаются убедить общественность в том, что Вооруженные Силы Российской Федерации применяют насилие против мирного населения. Распространенные западными СМИ кадры со взрывами и разрушением объектов гражданской инфраструктуры – по сути инсценировка или попытка киевского режима приписать зверства украинской армии российским военным. К подобным "новостям" следует относиться критически и не доверять откровенной антироссийской "пропаганде".

При этом о преступлениях украинских военнослужащих, в том числе совершаемых на протяжении восьми лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках, не говорят. Мы видим примеры открытой цензуры: в ряде стран ЕС, в том числе в Болгарии, приостановлено вещание телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik, сайты государственных учреждений и многих известных российских СМИ работают с перебоями. В этом выражается пресловутая свобода слова, которую так защищают Соединенные Штаты и их союзники? На практике европейская аудитория лишена возможности ознакомиться с подходами России к актуальной международной повестке, ей намеренно показывают только один взгляд на ситуацию, и используемый стиль изложения часто претендует на истину в последней инстанции.

Ожидаете ли вы перекройку карты региона после окончания боевых действий? Звучат разные предположения, включая раздел Украины, корейский вариант и т.д.

– Киев, как и его западные кураторы, должны понять, что "как раньше" точно не будет.

За восемь лет украинские власти не сделали ни одного шага к политическому решению конфликта в восточной части страны и реинтеграции Донбасса. Напротив, они развернули карательную операцию против собственных граждан. В результате этого сегодня мы видим на карте два новых независимых государства – Донецкую и Луганскую Народные Республики, которые Россия признала 22 февраля этого года.

Основная задача специальной военной операции – защита жителей ДНР и ЛНР, освобождение их территорий от вооруженных сил Украины и националистов. Теперь Донбасс сам определит свою судьбу. Подчеркну еще раз: у Москвы никогда не было и нет планов "перекраивать границы" в регионе. Новые реалии возникли из-за упорного нежелания киевского режима вести диалог со своими согражданами (уже бывшими) в надежде заставить их силой - обстрелами, убийствами детей и взрослых – отказаться от русского языка и признать нацистов Бандеру и Шухевича национальными "героями".

План провалился - народ Донбасса завоевал право жить в независимых мирных государствах.

Госпожа посол, считается, что отношения между Болгарией и Россией достигли самой низкой точки. Что может изменить их к лучшему?

- Действительно, на данный момент взаимодействие между нашими странами поставлено "на паузу". Приостановка прямых рейсов, "громкие" высылки российских дипломатов, отзыв болгарского посла из Москвы для консультаций на две недели, вовлечение в нелепую акцию по переименованию переулка и площади у посольства, активное участие местных СМИ в русофобской информационной кампании – одним словом, Болгария предприняла беспрецедентное количество недружественных шагов.

Обсуждение возможных поставок оружия преступному киевскому режиму со стороны местного истеблишмента также не добавляет оптимизма и без того ухудшающемуся российско-болгарскому диалогу. Подобные демарши сказываются на всех сферах сотрудничества, нивелируют положительный прогресс по двусторонней линии и ставят под вопрос запланированные совместные проекты и договоренности.

Действия нынешнего правительства Болгарии не укладываются в логику прагматичного подхода. Нагнетаемый здесь негативный фон подрывает доверие российских участников к внешнеэкономической деятельности. Не исключаю, что россияне, привыкшие отдыхать на болгарском побережье Черного моря, пересмотрят свои планы. Имейте в виду, что Турецкая Республика, которая, как и Болгария, входит в НАТО, занимает более взвешенную позицию, соответствующую ее внешнеполитическим и экономическим приоритетам.

У нас часто можно услышать, что для России Украина – то же, что Македония для Болгарии. Есть ли, на ваш взгляд, такая параллель и как вы оцениваете отношения между Скопье и Софией?

– Уместность таких параллелей должны оценивать граждане Болгарии. Я могу только еще раз объяснить, что такое Украина для России. Россия и Украина - часть единого исторического, культурного и духовного пространства. Когда мы говорим, что считаем украинцев своими братьями, это не просто красивая фраза. Мы, русские люди, действительно думаем и чувствуем так, как говорим.

То, что мы видим сейчас на Украине, — результат многолетних усилий Запада по нагнетанию антироссийских настроений, закончившихся отказом от русского языка, родного для большинства населения. Противоестественность построения "антироссийского" проекта в нашей братской стране предопределила его исход - раскол сначала общества, теперь государства. Что касается отношений между Болгарией и Северной Македонией, то Москва заинтересована в сохранении мира и спокойствия на Балканах. Об этом свидетельствует вся многовековая история нашего взаимодействия со странами региона. Могу только выразить надежду, что София и Скопье смогут обеспечить продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципа добрососедства и взаимного доверия.

Почему за 10 дней до начала военной операции президент Путин, министр иностранных дел Лавров и пресс-секретарь МИД Захарова категорически отрицали то, что на самом деле предстояло?

– До 20 февраля этого года мы пытались договориться – прежде всего, конечно, с Западом, фактически дирижирующим украинской стороной. Мы до последнего пытались решить кризис дипломатическим путем. Мы хотели, чтобы Вашингтон, Берлин и Париж повлияли на Киев и, наконец, заставили его выполнять Минские договоренности, которые были единственным вариантом мирного выхода из внутриукраинского конфликта. Параллельно мы предложили США и НАТО юридически оформить взаимные гарантии безопасности. Безрезультатно.

Стало понятно, что Киев, сопровождаемый, а порой и подталкиваемый внешними кураторами, планомерно движется к насильственному разрешению кризиса: с 2014 года на Донбассе погибло более 14 тысяч человек. Мы не могли допустить еще одной, еще более кровавой трагедии. Проведение специальной военной операции – вынужденный шаг. На этот шаг мы пошли, когда все дипломатические средства урегулирования ситуации были исчерпаны.

Известны ли вам измеримые цели специальной военной операции? Другими словами: что измеримо должно произойти, чтобы операция завершилась?

– Цели специальной военной операции определены президентом России и весьма конкретны. Это, во-первых, защита населения ДНР и ЛНР, во-вторых, демилитаризация и денацификация Украины и, в-третьих, устранение прямой угрозы Российской Федерации, исходящей с территории Украины за счет ее военного освоения странами НАТО. Специальная операция завершится после выполнения всех задач, поставленных руководством моей страны.

Госпожа Митрофанова, при социализме Болгария считалась самым верным союзником и близким другом СССР. Теперь наше место заняла Сербия?

– Мы не оперируем такими категориями, кто чье место занял. Благодаря прагматичным подходам во внешней политике, основанными на равноправном сотрудничестве и взаимном уважении, Россия успешно развивает отношения с широким кругом стран, в том числе с такими крупными игроками на международной арене, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Вместе с партнерами мы реализуем масштабные проекты в торгово-экономической, научной, образовательной, цифровой и других сферах.

На Балканах у нас действительно крепкие связи с Сербией. Они основаны не только на близости культур и общности истории, но прежде всего на национальных интересах обеих стран. Это позволяет нам успешно реализовывать огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики, технологий, науки и инноваций. В то же время хотела бы отметить, что отношения с Болгарией всегда имели и имеют большое значение для России. Наши народы объединены такими крепкими духовными и историческими узами, что способны выдержать любые испытания. История неоднократно это доказывала.

Что вы думаете о массовой высылке дипломатов?

– Я считаю такие меры недальновидными и контрпродуктивными. Как известно, основной задачей дипломатов является поддержание и развитие отношений со страной пребывания и обеспечение стабильных каналов связи между двумя странами. Соответственно, высылка сотрудников посольства порой сужает возможности для диалога. Кроме того, в соответствии с общепринятой дипломатической практикой такие действия влекут за собой ответные меры. Проще говоря, высылая сегодня 10 российских дипломатов, вы должны быть готовы к тому, что завтра 10 ваших будут высланы из России. В итоге подрывается весь комплекс двусторонних отношений. И самое главное, объявление дипломатов персонами нон грата никогда не решало никаких проблем, а наоборот, только создавало их. Невозможно этого не понимать.

Как Российская Федерация справится с усиливающимися каждый день санкциями?

– Наша страна уже привыкла жить в условиях санкций и несправедливой дискриминации со стороны Запада. Нынешнее давление, конечно, беспрецедентно по своим масштабам. Однако текущая ситуация открывает новые перспективы для реформирования нашей экономики, пересмотра экономической модели и определения новых приоритетов. Санкции открывают огромный внутренний рынок для отечественных производителей товаров и поставщиков услуг, стимулируют укрепление финансовой системы, развитие технологий, а также переориентацию на более перспективных и надежных зарубежных партнеров. Напомню, что в ООН входят 193 страны, из которых только 48 включены в список недружественных.

Поверьте, Россия найдет способы справиться с любыми трудностями.

Сколько времени потребуется и что нужно сделать в будущем, чтобы наладить отношения между братскими русским и украинским народами? Чтобы убрать ненависть.

– Очевидно, что наши отношения еще долго будут оставаться сложными. В то же время хочу отметить, что украинское общество далеко не однородно. Большинство населения считает себя частью "русского мира", т.е. ощущает глубокую связь с Россией, ее историей и культурой. Эти люди понимают причины и задачи спецоперации. С их стороны ненависти нет. С теми, кто рьяно поддерживает преступный киевский режим, разжигая антироссийскую истерию, надежды на быстрое примирение мало. Я уверена, что в конце концов время все расставит по своим местам.

Как бы вы прокомментировали историю спасения 14 членов экипажа болгарского сухогруза "Царевна"?

– В течение полутора месяцев украинские нацисты блокировали болгарских моряков в порту Мариуполя, фактически использовали их как "живой щит", нарушая нормы международного права. 13 апреля Донецкой народной милицией и Вооруженными силами России были эвакуированы 14 граждан Болгарии и один украинец. Членов экипажа сначала отправили в Донецк, где им оказали всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питанием. Оттуда болгарских моряков увезли в Ростов-на-Дону, затем в Сочи. 18 апреля они вернулись в Болгарию. Подчеркну, что мы рассматриваем этот вопрос исключительно в его гуманитарном измерении и не поддерживаем его политизацию.

И последний вопрос, но не по значению: когда все это закончится? Каковы ваши прогнозы?

– На этот вопрос я уже отвечала - после выполнения всех задач специальной военной операции, поставленных президентом России 24 февраля этого года.

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