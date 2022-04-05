Srbin.info (Сербия): русские начали разрушение тоталитарной политической системы. На чью сторону встанут сербы?

Мир кардинально меняется. Запад терпит банкротство и превращается в агрессивный корпоративный фашизм, пишет Srbin.info. Он борется за выживание и старается превратить людей в зомбированных идиотов. Россия положила конец международному насилию. Она восстала, чтобы сохранить свой суверенитет, национальное и духовное единство. Украина — лишь первая фаза борьбы, уверен автор статьи.

Бранко Драгаш (Бранко Драгаш)

Более месяца прошло после начала вынужденной российской военной операции, цель которой — денацификация и демилитаризация оккупированной неонацистами и преступниками из НАТО, ограбленной Украины. Российская Федерация пошла на это, чтобы сохранить свою государственную и национальную безопасность. После событий последнего месяца и всего, что я прочитал в ведущих СМИ Запада, я могу констатировать в своем анализе ситуации, сложившейся в медиа-войне, что во всех СМИ доминирует невероятная ложь и расизм.

В прошлой статье я рассказал об исторических корнях ненависти крестоносцев к славянам. Истерия обнажила всю ненависть западного мира к русским. Маски наконец сброшены. Не пощадили никого. Я понимаю, за что политическая олигархия ненавидит Путина, ведь на протяжении двух десятилетий он, выигрывая время, водил их за нос, пока Россия не обрела военную мощь. Он опередил их на Украине, начав военную операцию за день до запланированной этнической чистки на Донбассе, то есть ударил первым к всеобщему изумлению западной политической квазиэлиты. Они думали, что он блефует и не посмеет их опередить. Но я не понимаю демонстрации ненависти ко всему русскому.

Пострадали Достоевский, Чайковский, дирижеры, писатели, художники и спортсмены, школьники и студенты, которые учатся за пределами России, бизнесмены, российские олигархи и русская водка. Конечно, мне не жаль российских олигархов, хотя было бы намного честнее, если бы их имущество национализировало российское государство, потому что все эти бандиты, вроде наших толстосумов, обогатились в переходный период. Государство тогда нещадно грабили.

Запад не возражал, когда "российские бояре" привозили украденные капиталы в их страны, покупали замки, компании, футбольные клубы, вкладывали в банки и биржи, тратили огромные деньги на роскошь. Но сегодня они превратились в опасных врагов, потому что они русские, и их имущество быстро блокировали.

Геббельсовская пропаганда лжи настолько обезумела, что в коротком тексте трудно описать, чего только ни напридумывали воспаленные медиа-умы. Поэтому в последние недели серьезные и обеспокоенные интеллектуалы на Западе, которым стало стыдно от такой лжи, открыто встали на защиту демонизированной русской идентичности.

Мы, сербы, к сожалению, остались в полном одиночестве, столкнувшись с такой же медиа-демонизацией сербского народа. Россия тогда не могла позаботиться даже сама о себе, и наша трагедия осталась в памяти русского народа как серьезное предостережение. Подготовленный контрразведчик Путин хорошо усвоил этот исторический урок. Поэтому сегодня, когда ему представляется случай, он с удовольствием напоминает забывчивым СМИ на Западе и канцлеру Шольцу, чей дед был орденоносным нацистом, проявившим себя в боях с Красной армией, что Сербия пострадала из-за натовских агрессоров в первой европейской войне в конце прошлого века.

Я заметил, что напоминания о бомбардировках Сербии приводят крестоносцев и строго контролируемые ими СМИ в бешенство. Мы знаем, что все ведущие мировые СМИ принадлежат четырем людям, которые служат Семье и реализуют план порабощения остального человечества.

Неолиберальный капитализм терпит банкротство и превращается в агрессивный корпоративный фашизм, который из-за своей вампирской природы, борясь за выживание, хочет превратить всю планету в цифровой концлагерь, а порабощенных людей сделать зомбированными идиотами. Любой, кто восстает против этой лагерной системы и кто не хочет добровольно соглашаться на роль узника, обречен на медиа-линч и изоляцию. Россия восстала из-за внутренней национальной потребности сохранить свою суверенность, национальное и духовное единство. Только вопросом времени было, когда это случится.

Лишение государства, лоботомия народа и изменение сознания политическим наместникам Украины стали последней каплей в переполненной чаше терпения. Ничего сладкого в этом ералаше не было, чтобы русским было проще его употребить. Крестоносцы недооценили сибирского медведя. Они попытались окружить его шатрами НАТО и заставить плясать под их дудку на забаву извращенных и ленивых тунеядцев. Но сибирский медведь не хочет терять свою свободу и не умеет плясать под чужую дудку. Сибирский медведь выпрямился и начал крушить все преграды, которыми его окружили. Он еще не показал свою разрушительную мощь в защите суверенитета и свободы. Он не раскрывает все, что может, поскольку знает, что Украина — только проверка на прочность перед вероятной решающей битвой.

Бесспорно, хорошо подготовленные, сыгранные и обученные дзюдоисты победят болезненных и кокаинозависимых крестоносцев, которые готовы вести войну до последнего украинца. Это первая фаза в конфликте упадочного Запада и пробудившегося Востока. Но главный вопрос, что будет потом?

Что будет после первой фазы? (…) Суть конфликта цивилизаций заключается в том, что нового русские и Восток могут предложить человечеству? Что они могут предложить разочарованному, апатичному, эгоистичному и меркантильному человеку западной цивилизации, который не доволен и не хочет превращаться в зомбированного идиота?

Единственное, что останется на вторую фазу борьбы за спасение человечества, — это рождение новой ИДЕИ, основанной на духовном обновлении потерянного общества и создании новой общественной системы, которая будет ближе к человеку и которая спасет порабощенного и обреченного на скорую гибель человека. Я предложил возможное решение в виде создания новой общественной системы — гуманизма, который воплощен в системе прямой демократии. В ней граждане контролируют власть специалистов, и царит гуманная экономика, которая защитит человека и природу. В таком обществе соблюдается этический кодекс, основанный и на духовной вертикали. Я не вижу другого решения для спасения человечества.

В первой фазе, которая началась, сторонники суверенитета под предводительством Путина и Си Цзиньпина должны одержать победу над глобалистами-шизофрениками, потому что защищают возвышенную идею. Они борются за многообразие, право на самоопределение, национальную идентичность, соблюдение норм международного права, территориальную независимость, суверенитет и целостность каждого государства и нации без вмешательства во внутренние дела.

Это возвращение к международным отношениям, которые существовали до победы неолибералов и глобалистов. Благодаря жандармской политике Соединенных Штатов они навязывали всему человечеству свой взгляд на мир, свою идеологию и свои принципы. Коррупция и насилие, которое они чинили, привели к нынешнему конфликту на Украине.

Сербия была слишком мала, чтобы выступить против безумства глобалистов, хотя благодаря своему давнему свободолюбию раньше других поняла, куда движется человечество, и восстала против этого международного насилия. С тех пор Россия и Китай настолько окрепли, что имеют все шансы на победу над империалистической и колонизаторской политикой глобалистов. Укрепление Индии, Индонезии, Ирана, Бразилии, Нигерии и других стран, которые не согласятся на гегемонию глобалистов и которые ищут свое место в международных отношениях, поспособствует укреплению позиции тех, кто отстаивает суверенитет в мире.

На сколько затянется эта первая фаза борьбы сторонников суверенитета? Зависит от того, как скоро они победят в западных странах. Они должны отобрать власть у глобалистов и предотвратить Третью мировую войну. Я уже писал о том, что империи не могут развалиться за день — нужны века, чтобы они наконец начали распадаться.

Последние десять лет обремененная долгами американская империя пребывает в упадке. Мы ждем, когда Социалистические Штаты Америки доживут до падения Берлинской стены. Однако, к сожалению, на прошлых выборах мы убедились, что сторонники суверенитета еще недостаточно сильны, чтобы победить интересы и капитал глобалистов. Они защищают власть своими методами. Они готовы попрать все принципы человечности только для того, чтобы сохранить существующий порядок и свой наворованный капитал.

Но это невозможно. Проблему экспоненциального роста долгов невозможно решить новыми еще большими долгами. Надуваемый пузырь долгов обязательно лопнет. Счет уже идет не на десятилетия или годы, а на месяцы и недели.

Все, что человечество пережило за последние три года, — это попытка помешать этому пузырю лопнуть и предотвратить распад неолиберального капитализма. Кризис — это столкновение с реальностью. Столкновение с реальным миром, который не является продуктом виртуальных манипуляций. От рева сибирского медведя у наркозависимых глобалистов кровь стынет в жилах, ведь они думали, что весь мир у их ног. Ненависть, которой они брызжут, отражает их беспомощность.

Глобалисты, бомбя натовскими бомбами с обедненным ураном, подчиняли себе другие цивилизации и превращали их в колонии транснациональных корпораций под контролем Семьи. Насильники-глобалисты понимают только силу. Расизм — это проявление их отчаяния из-за новой силы, которую они не могут победить. Когда они измывались над сербами, ливийцами, сирийцами, иранцами, иракцами и другими народами, которых наказывали "Томагавками", они заявляли, что делают это ради демократии, свободы и защиты цивилизационных ценностей.

Все это было пропагандистской ложью, которой прикрывали империалистические завоевания и грабеж порабощенных государств и народов. Россия положила конец международному насилию. Мир меняется кардинально. Кто не понимает этого, тот политический идиот или глобалист, подвергшийся лоботомии. Пробуждаются сторонники суверенитета на Западе. События развиваются достаточно медленно, но дефицит продовольствия и энергоносителей, инфляция, безработица и резкое снижение уровня жизни, которое последует за неизбежным крахом неолиберального капитализма, отрезвит и разбудит заблудших граждан.

Перед гражданами западных стран — серьезные вызовы. Нам предстоят исключительно интересные и тяжелые времена. Разрушаются неолиберальный капитализм и насильственный глобализм. Обнищавшей, разделенной, оккупированной и сбитой с толку Сербии предстоят великие исторические решения. Политическая квазиэлита власти и оппозиции — глобалисты, играющие роль оккупационных наместников, которые не смеют ни в чем возражать своим обезумевшим расистским хозяевам.

Большинство граждан Сербии, более 88% — против НАТО, а более 76% — против Европейского Союза. Они поддерживают Россию. Глобалисты не могут убить чувства, которые народ испытывает к своим братьям - русским. Наоборот, народ понимает, что происходит и где на самом деле правда. У сербов генетическое чутье на правду и свободу. Поэтому неизбежен конфликт между порабощенными гражданами Сербии и ее предательской и оторванной от народа политической квазиэлитой. Этот конфликт начнется в первые недели после лживых и фальсифицированных выборов.

Узурпатор завел себя в тупик. Он не может сидеть на двух стульях, потому что это невозможное состояние политической шизофрении. Он не может втайне ввести санкции против России, потому что его хозяева требуют публичности. Точно так же, как их шестерка проголосовала о судьбе России на ассамблее ООН. Ему даже не разрешили воздержаться, хотя преступные бомбардировки НАТО давали ему такую возможность.

Расчеты ошибочной политики Узурпатора дают сбой. Если он не выполнит задачи своих хозяев, его ждет судьба Милошевича и Джинджича. Крестоносцы никого не щадят. Кто вошел в их хоровод, должен плясать под их дудку. Правила ясны, и их логика немилосердна. Зачем ты соглашался на их условия? Причитания о том, что он испытывает огромное давление и уже не выдерживает, а также о том, что Сербия стоит на историческом перепутье, — только часть его политического фольклора и уловка, чтобы остаться у власти. Сербия не стоит на перепутье. Сербы уже давно все решили.

Нет никаких сомнений в том, что народ не примет расизм глобалистов и треп мягкотелого Узурпатора. Поэтому я ожидаю масштабные политические беспорядки в оккупированной Сербии. Никто не смог затолкать сербов в распавшийся СССР, и точно так же сегодня никто не может затолкать нас в расистский и разоряющийся ЕС и распадающиеся Социалистические Штаты Америки.

Задача сербской национальной элиты сегодня заключается в том, чтобы быть со своим народом, возглавить его и пожертвовать собой ради свободы и независимости Сербии. Это соответствует духу наших свободолюбивых и праведных идей. Запомните: мы находимся в первой фазе борьбы за суверенитет и независимость Сербии.

Мы не позволим расистским глобалистам поработить и зомбировать нас, но и не станем российской губернией. Да русские от нас этого и не требуют. Они понимают нашу специфическую позицию, поскольку мы и Восток и Запад. Мы можем победить, если последуем примеру наших предков. После завершения первой фазы начнется борьба во второй фазе за разрушение тоталитарной политической системы и создание гуманного общества свободных и разных людей. Об этой борьбе — в другой раз.