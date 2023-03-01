В США не считают поставку Киеву F-16 приоритетом и не начинали подготовку пилотов

В Пентагоне заявили, что производство новых F-16 для Украины заняло бы у США от трех до шести лет, на поставку устаревших моделей надо полтора-два года

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают поставку Украине истребителей F-16 приоритетом, поэтому не начинали подготовку украинских пилотов, на которую требуется около полутора лет. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Нет, мы не начали обучение [украинских пилотов управлению] F-16. Наша оценка такова, что сроки поставок F-16 <...> и сроки обучения <...> составляют около 18 месяцев, - сказал он. - И так как мы не приняли решения предоставить [Украине] F-16, а наши союзники и партнеры тоже, то нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить <...>, так что сейчас, по нашему мнению, не самое подходящее время начинать обучение". Кол напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о том, что поставка этих истребителей "не является главным приоритетом прямо сейчас".

Как заверил представитель Пентагона, вопрос поставок Киеву истребителей был "внимательно изучен" специалистами. По его словам, на передачу Украине новых F-16 ушло бы "от трех до шести лет", так как их необходимо еще произвести, а передача более старой техники потребовала бы "от 18 до 24 месяцев".

Кол также сообщил, что Киев запрашивал у Вашингтона "до 128 истребителей четвертого поколения", в том числе F-15, F-16 и F-18. "По оценкам наших ВВС, в долгосрочной перспективе Украине, вероятно, потребуется от 50 до 80 самолетов F-16, чтобы заменить существующий парк ВВС [страны]", - указал он. Представитель Пентагона заметил, что поставки даже части новых самолетов обошлись бы США от $10 млрд до $11 млрд, а поставки более старой техники стоили бы от $2 млрд до $3 млрд. Поэтому американцы делают выбор в пользу той техники, которую можно доставить на фронт быстрее, в том числе это касается средств ПВО и бронетехники.