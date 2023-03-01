План Байдена для полупроводниковой отрасли США: компании должны будут поделиться прибылью с государством

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Американские производители полупроводников, стремящиеся получить долю в размере почти 40 миллиардов долларов в виде новых федеральных субсидий, должны будут ограничить выкуп акций и поделиться избыточной прибылью с государством. Об этом на днях планирует официально объявить администрация Байдена. Фактически это называется "прощай рыночная экономика", ведь в тех же Штатах всегда во главу угла ставили закон о том, что рынок сам должен привлекать инвестиции и уж точно ничего, кроме налогов, не направлять из своей прибыли государству.

Новые требования представляют собой агрессивную попытку федерального правительства изменить поведение корпоративной Америки для достижения своих целей в области экономики и национальной безопасности. По мере того, как администрация Байдена впервые за несколько десятилетий предпринимает крупный протекционистский ход в промышленной сфере страны, чиновники ставят условия, которые сложно соотнести с рыночными.

Хотя эти шаги будут способствовать продвижению некоторых оставшихся пунктов повестки дня президента, они также могут создать чреватый прецедент для привязки политических условий к федеральному финансированию.

В прошлом году двухпартийная группа законодателей приняла Закон о чипах, который выделил 52 миллиарда долларов на расширение производства и исследований полупроводников в США в надежде сделать страну менее зависимой от иностранных поставщиков критически важных микросхем, используемых в компьютерах, бытовой технике, автомобилях и многом другом. Перспектива доступа к этим средствам уже побудила производителей микросхем объявить о планах или начать строительство новых заводов в Аризоне, Техасе, Огайо, Нью-Йорке и других штатах.

Министерство торговли опубликует заявку для производителей, ищущих федеральные средства в соответствии с законом. Она будет включать множество требований, выходящих далеко за рамки простого поощрения производства полупроводников.

Джина Раймондо, министр торговли, заявила в интервью, что финансовые правила будут поощрять компании запрашивать только те средства, которые им действительно необходимы, и не позволят им отвлекать деньги налогоплательщиков на набивание карманов своих акционеров. То есть, государство в США планирует вмешиваться в частную собственность. Но это же конец либеральной финансово-экономической модели, с которой, как с писаной торбой носились сами США на протяжении многих десятилетий.

Все эти действия производятся в рамках жестких ограничений Вашингтоном и его послушными европейскими партнёрами доступа Китаю к высокопроизводительным чипам.