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Страны Евросоюза не в силах отказаться от поставок российского ядерного топлива, даже несмотря на сокращение их объемов.

Как сообщает американское издание Politico, Евросоюз не в состоянии ввести санкции, касающиеся поставок ядерного топлива российского производства, поскольку в некоторых европейских странах функционируют атомные электростанции, работающие только на нём. На замену российского ядерного топлива потребуется около десяти лет, при условии того, что на это будут направлены внушительные инвестиции.

Ситуация с атомной энергетикой является сложной для Евросоюза. Построенные Советским Союзом атомные реакторы по-прежнему зависят от поставок российского ядерного топлива. По данным за 2021 год поставки российского "Росатома" составили 20% от общего объема природного урана на сумму 210 миллиардов евро.

Всего в странах Евросоюза расположены 18 атомных электростанций, реакторы которых приспособлены исключительно под российское ядерное топливо. Тогда как такие страны как Болгария и Чехия снижают объемы российских поставок, Словакия, Венгрия и Финляндия вынуждены их наращивать, так как находятся в прямой зависимости от российского ядерного топлива.

Исходя из этого, вопрос о санкциях против российской атомной отрасли был снят еще до начала его обсуждения в Европарламенте. Против подобных ограничений выступила Венгрия, а также остальные страны, на территории которых имеются АЭС с реакторами российского производства, для которых в настоящее время отсутствует альтернативное топливо.