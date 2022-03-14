Российский уран держит Запад на привязи

После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего.

Новый виток антироссийских санкций может коснуться Росатома. Риски такого развития событий вызвали бурный рост мировых цен на уран, чего не было со времен аварии на "Фукусиме" в 2011 году. Украина пошла дальше и первой заявила об отказе от российского ядерного топлива, которое производит "дочка" Росатома – компания "ТВЭЛ". Украинский оператор атомных станций "Энергоатом" заявил, что полностью прекращает закупку российского топлива для энергоблоков. Теперь основным поставщиком станет американская Westinghouse.

"Намерение "Энергоатома" полностью отказаться от поставок российского топлива сложно выполнить", – считает замруководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев.

Во-первых, это непросто сделать с технической точки зрения. Рынок мирного атома делится на реакторы западной и реакторы советской и российской разработки. Тепловыделяющие сборки (ТВС), которые загружаются в реактор, имеют разную геометрическую форму: у России – это шестигранник, а у западных стран – это четырехгранник.

"Кажется, что ничего не стоит произвести шестигранник вместо четырехгранника, но в реальности процесс производства достаточно сложный. Американский Westinghouse долгие годы предпринимал серьезные усилия, чтобы завоевать рынок топлива для реакторов советского типа в Восточной Европе. Но ему удалось получить регулярные заказы только от Украины, и то после Майдана", – объясняет Кондратьев.

До Майдана Украина тоже помогала американцам, предоставляя собственные атомные реакторы для опасных экспериментов с американским топливом вместо российского. Но результаты использования такого топлива на Южно-Украинской атомной электростанции оказались не очень хорошими. После нескольких инцидентов Украина официально отказалась от использования американского топлива. Точно так же поступила и Чехия. Но после Майдана официальная позиция "Энергоатома" изменилась, и на АЭС Украины частично стали использовать американское топливо.

Второй момент заключается в том, что у Westinghouse просто нет достаточных мощностей для производства такого объема ядерного топлива, указывает эксперт.

Наконец, третья причина связана с текущий ситуацией на Украине. Производство Westinghouse находится в Швеции. Доставляется топливо по железной дороге. И эксперт уверен, что Европейский союз из соображений безопасности просто не разрешит отправку этого топлива на Украину в нынешней ситуации. "У меня большие сомнения относительно возможности текущих поставок любого ядерного топлива – и российского, и западного", – говорит Кондратьев.

По его словам, обычно ядерные реакторы заправляются раз в несколько месяцев, плюс имеется запас топлива. "Сейчас дефицита топлива на украинских АЭС не будет. Но если ситуация неопределенности будет длиться несколько месяцев, России придется брать на себя ответственность за такого рода объекты, как АЭС, и обеспечивать их безопасность", – считает Кондратьев. Москва уже контролирует ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Что касается Европы, то в ряде стран работают реакторы советской конструкции, и поставки российского ядерного топлива для них крайне важны. Это Чехия, Болгария, Словакия, Венгрия и Финляндия. "Если ЕС примет санкции против российского ядерного топлива, то это будет означать постепенную остановку работы этих объектов и серьезный энергетический кризис. Особенно тяжело придется Чехии и Болгарии. Если эмбарго будет действовать долго, то этим странам придется выводить из эксплуатации свои атомные реакторы", – говорит Сергей Кондратьев.

"Безопасных альтернатив российскому ядерному топливу у этих европейских стран нет. Мы не знаем, добились ли американцы прогресса при производстве ядерного топлива для реакторов советской конструкции. Но я не уверен, что правительства этих европейских стран, в отличие от Украины, захотят так сильно рисковать", – объясняет Сергей Кондратьев.

В отличие от Westinghouse, Россия давно освоила технологии производств ядерного топлива для реакторов западного образца. Поэтому наше топливо покупает также Западная Европа и США.

Гипотетическое эмбарго на российское ядерное топливо, конечно, способно ударить по Росатому и его экспортным доходам. Однако Россия такие потери переживет, и частично Росатом сможет переориентировать поставки на азиатские рынки. У него довольно диверсифицированный портфель заказов. Китай и Индия – в числе важных заказчиков. Энергетическая система внутри России никак не пострадает.

А вот США найти альтернативных поставщиков ядерного топлива будет практически невозможно. Не случайно Вашингтон не ввел запрет на это топливо одновременно с эмбарго на поставки нефти и газа из России. Западные СМИ отмечали, что американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС.

"По добыче урановых руд Россия не является крупнейшим игроком. Мы занимаем седьмое-восьмое место. И добываемый нами уран отправляется в основном на производство топлива для наших собственных АЭС. Однако Россия является одним из мировых лидеров, наряду с США и Францией, по наличию мощностей по производству ядерного топлива", – отмечает отраслевой эксперт. По его словам, придется заново налаживать логистические цепочки, договариваться с другими производителями о расширении мощностей. Это затратная и не быстрая операция.

Западные СМИ указывают о зависимости США от поставок урана из России, Узбекистана и Казахстана. И якобы Узбекистан и Казахстан смогут помочь. На самом деле отлаженная десятилетиями система, говорит Кондратьев, действует так:

"Урановые руды, которые добываются в Узбекистане и Казахстане, перерабатываются на местных горно-металлургических комбинатах. Получаемый урановый концентрат поставляется в Россию именно для производства собственно ядерного топлива, которое идет на экспорт в США и Западную Европу".

Он уверен, что договориться с Узбекистаном и Казахстаном о поставках урана в обход России американцам будет очень непросто. В самом Узбекистане и Казахстане нет полного цикла производства готового ядерного топлива. Даже если в самих США окажутся необходимые мощности для производства ядерного топлива, этого все равно будет недостаточно. Хотя бы потому, что Росатом контролирует мощности по его добыче в Казахстане.

Другие производители урана вряд ли смогут нарастить добычу урана. Иначе они бы это уже сделали на фоне наблюдающегося в последние несколько лет дефицита и роста цен. На новый проект потребуются средства и годы времени. Тем более ни у кого нет разведанных месторождений с богатыми запасами урана, добавляет эксперт. А значит, такие санкции против России неминуемо приведут к дефициту ядерного топлива, к взлету цен на него в два, а то и более раз, и в конечном счете к закрытию части АЭС.

По словам Кондратьева, в последние несколько лет уже наблюдается дефицит ядерного топлива, поэтому и цены на него подросли. Если убрать такого крупного игрока, как Россия, с рынка, то столь печальные последствия неизбежны.

Уход части атомной генерации в США приведет к росту спроса на газ и уголь, которых и так в мире не хватает. Не исключено, что США придется даже сократить экспорт своего СПГ. А это по цепочке запустит негативную реакцию на азиатском рынке и далее на европейском, которые ведут борьбу за газовые поставки.

Желание ЕС поддержать США в вопросе санкций против ядерного топлива из России не менее критично для энергетики и экономики региона, чем нефтегазовое эмбарго, от которого Брюссель пока нашел в себе силы отказаться. Вывод атомных блоков увеличит спрос на газ и уголь, с которыми и так большие проблемы. Здесь уже царит дефицит и ценовой хаос. Собственно, перекрытие сейчас любого энергетического канала для ЕС может стать трагичным.

Ольга Самофалова