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Деловая газета "Взгляд"

Почему Европа не запрещает российский атом

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Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома
Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа?

Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем 10-м пакете санкций, сообщили три неназванных европейских дипломата европейскому изданию Politico. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция. В свою очередь Польша выразила свое разочарование тем, что проект нового пакета антироссийских санкций ЕС не затрагивает госкорпорацию "Росатом".

Как российская атомная корпорация разделила Европейский союз и почему Росатому удается избежать европейских санкций?

Страны Европы можно условно разделить на три группы. Первая группа требует запретить поставку ядерного топлива из России. Это Польша и Прибалтика, которые не имеют собственной атомной энергетики, поэтому санкции против Росатома их напрямую не затронут.

Вторая группа стран занимает нейтральную позицию – например, Германия и Австрия.

Третья группа стран выступает против каких-либо ограничений в ядерной сфере. Это Венгрия, Болгария (которая по другим вопросам занимает антироссийскую позицию), Финляндия, Чехия, Словакия. Причина проста – эти страны зависят от поставок российского топлива на свои реакторы советского дизайна.

В Чехии работает шесть атомных блоков ВВЭР-440, в Венгрии и Словакии – по четыре блока ВВЭР-440, в Болгарии – два таких энергоблока. И все они на 100% заправляются российским топливом. В Финляндии российское ядерное топливо занимает 36% рынка.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" является единственным в мире лицензированным поставщиком ядерного топлива для ВВЭР-440, которого просто некем заменить, говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Причем для каждого заказчика производится, по сути, уникальное топливо исходя из стратегии топливных циклов каждого оператора АЭС.

"В последние годы Росатом получал 0,34-0,4 млрд долларов ежегодно от продажи ядерного топлива в страны ЕС, это 40% от его выручки от продажи топлива в целом. На российское ядерное топливо приходилось 25-28% от всего европейского импорта ядерного топлива, ряд стар", – говорит Кондратьев.

"В большинстве случаев эти страны просто не могут перейти на альтернативные источники топлива. Альтернативу может предложить только американская компания Westinghouse, которая производит топливо для реакторов советского дизайна в Швеции. Однако мощности завода ограничены. Но главная проблема в том, что это топливо не сертифицировано в странах, где работают реакторы советского дизайна. И на прохождение процедуры сертификации потребуются годы",

– объясняет Кондратьев.

Сразу полностью заменить одно топливо другим нельзя. Сначала надо загрузить пробную партию в реакторы, посмотреть, как новое топливо себя ведет. Потом долю американского топлива надо очень медленно и постепенно увеличивать. "На Украине этот процесс занял годы, а в европейских странах, скорее всего, будет длиться еще дольше. Потому что европейские регуляторы относятся более строго к процессу замены топлива из-за угрозы безопасности", – объясняет Кондратьев. Поэтому он делает вывод, что в текущих условиях топливо Росатома для реакторов советского типа незаменимо на длительное время – 10-15 лет.

"Поэтому, скорее всего, советские АЭС в Восточной Европе вплоть до вывода из эксплуатации по старости будут работать на топливе Росатома, в противном случае они будут просто закрыты из-за санкций. Это означает полномасштабный энергетический кризис как минимум для нескольких стран, а как максимум для целого региона Восточной Европы",

– прогнозирует эксперт.

Традиционно блоки ВВЭР-440 обеспечивают половину выработки электроэнергии в Венгрии и более половины – в Словакии. Благодаря этому, по данным европейских регуляторов, цены на электроэнергию в этих странах – одни из самых низких в ЕС. Поэтому без АЭС кризис неизбежен.

Только произойдет он не сразу после санкций, а через шесть-девять месяцев, когда надо будет перегружать топливо, а купить его будет уже нельзя. Топливо на АЭС перегружается обычно раз в год.

Если ЕС решится ввести запрет и на участие России в строительстве энергоблоков в европейских странах, то Венгрия лишится проекта строительства Росатомом второй очереди АЭС "Пакш". В прошлом году уже была выдана лицензия на строительство, и венгры готовятся начать работы на площадке.

По словам эксперта, если будет введен только такой запрет, то энергетического кризиса в Венгрии не произойдет сразу, так как действующие реакторы продолжат работу. Однако кризис гарантированно произойдет через 8-10 лет, так как старые реакторы выйдут из эксплуатации, а новые так и не появятся им на замену. Потому что даже если будет найден новый застройщик, то заново пройти все этапы согласования и построить станцию за десять лет будет нереально, а скорее всего, этот проект без Росатома заглохнет.

На самом деле, даже Германия не поддерживает санкции против Росатома, хотя в Германии сильно антиядерное лобби и антироссийская риторика текущих властей. Более того, Германия уже давно самостоятельно решила отказаться от атомной генерации. Однако в стране велика доля газовой генерации.

"Германия смотрит на энергетический рынок глобально, и понимает, что тоже может пострадать от этих санкций. Если в начале зимы 2023-2024 годов европейским странам придется глушить реакторы из-за отсутствия российского ядерного топлива, то это будет означать одно – всем придется увеличивать потребление газа, что приведет к дефициту и росту цен на газ",

– говорит Кондратьев. Это будет новый удар по европейской экономике, которая и так дышит на ладан.

Во Франции, наоборот, велика доля атомной генерации. Более того, французы как раз обладают собственными компетенциями и реакторами и сами обеспечивают себя топливом, закупая сырье в Африке (бывших колониях). Правда, топливо у Росатома они тоже покупают, так как Росатом умеет производить топливо и для реакторов западного образца. Но при необходимости французы смогут сами справиться, полагает эксперт.

"Однако такого рода санкции не проходят бесследно для глобального рынка. Это мы уже увидели в 2022 году на угольном и нефтяном рынках. Росатом производит более трети всей обогащенной урановой продукции в мире и занимает 17-20% на мировом рынке фабрикации топлива. Он контролирует добычные мощности в Казахстане, имеет контракты на поставку урана из Узбекистана. Санкции затронут в любом случае всю цепочку, а не только Россию. Поэтому санкции против Росатома приведут к росту цен на глобальном рынке ядерного топлива. Франция не готова создавать сильную турбулентность на мировом рынке урана с непредсказуемыми последствиями. Так как конкурентоспособность ее экономики напрямую зависит от французской атомной отрасли", – объясняет Сергей Кондратьев.

Еще один важный момент. Росатом не просто поставляет ядерное топливо, он единственный в мире, кто одновременно поставляет топливо и забирает отработанное топливо для переработки и захоронения. У французов он забирает в том числе отработанное не свое топливо.

"Для потребителей это очень выгодная опция, потому что нет необходимости вкладываться в развитие технологий по переработке и хранению отходов и строить постоянное хранилище для отработанного ядерного топлива. Это все дорого, требует много времени, в том числе на сертификацию, поиск и согласование территории с местными жителями для строительства постоянного хранилища", – говорит собеседник. Те же американцы не забирают даже свое топливо обратно.

В реальности даже Польша и Прибалтика косвенно пострадают от этих санкций против Росатома. "Потому что Польша, например, покупает сейчас электроэнергию в Чехии и Словакии, которая в том числе выработана на атомных электростанциях. А страны Балтии – у Финляндии, где тоже могут возникнуть сложности с производством электроэнергии на старых атомных станциях", – говорит Кондратьев. Не говоря уже о том, что остановка атомных станций усугубит газовый кризис в Европе в целом.


Ольга Самофалова

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