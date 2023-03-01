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ТАСС

МО РФ: в Сирию прибыло почти 200 самолетов с помощью для пострадавших при землетрясении

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Авиабаза Хмеймим
Авиабаза Хмеймим.
Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Из них 70 приземлились и были разгружены на российской авиабазе "Хмеймим"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Почти 200 самолетов с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясения прибыло в Сирию с 7 февраля, 70 из них приземлились и были разгружены на российской авиабазе "Хмеймим". Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"При содействии российской группировки войск (сил) в рамках международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. Так, за вчерашний день в Сирию из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли шесть грузовых самолетов, из них три - на авиабазу "Хмеймим". Всего с 7 февраля на территорию Сирийской Арабской Республики из 19 зарубежных государств прибыло 198 самолетов с гуманитарной помощью. Из них 73 приземлились и были разгружены на российской авиабазе", - сказал он.

По данным Гуринова, с 7 февраля населению выдано более 283 тонн гуманитарной помощи.

Замруководителя ЦПВС добавил, что российские и белорусские военные медики продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Сирии, с 17 февраля помощь получили более 1,4 тыс. человек. 

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