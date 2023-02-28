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Военное обозрение

МИД КНР: Китай не потерпит угроз США по поводу сотрудничества Пекина и Москвы

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Источник изображения: topwar.ru

Китай не потерпит угроз США по поводу сотрудничества Пекина и Москвы. Давление американских политиков, заявляющих о якобы имеющих место поставках китайских вооружений для российской армии, совершенно неприемлемо.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Мы ни в коем случае не намерены терпеть угрозы и давление со стороны США

- заявила она.

Дипломат обратила внимание, что особенно странно звучат американские претензии на фоне непрекращающихся поставок киевскому режиму летального оружия из Соединенных Штатов. Также США продолжают поставлять современные вооружения Тайваню нарушая тем самым ранее достигнутые договоренности между Пекином и Вашингтоном.

Мао Нин считает, что администрация Соединенных Штатов обязана объяснить свое поведение мировой общественности.

Похоже в китайском внешнеполитическом ведомстве решили поставить на место зарвавшихся американских политиков, упрекающих Пекин в дружбе с Россией, которую стремятся изолировать. Там заявили, что у Вашингтона и его сателлитов нет права на нападки в адрес российско-китайского сотрудничества. Наши страны имеют право развивать двусторонние отношения в тех направлениях, в каких посчитают нужным.

Источник изображения: topwar.ru

Недавно из Вашингтона прозвучало предупреждение в адрес Пекина, в котором содержался призыв к Китаю воздержаться от военной помощи России во избежание «реальных издержек». В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал от Вашингтона перестать дезинформировать мировое сообщество и вооружать ВСУ.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
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