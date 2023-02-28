Корабли РФ после учений с КНР и ЮАР продолжат выполнять задачи похода

Россия получила на этих учениях статус ведущей страны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Отряд российских кораблей после завершения совместных с Китаем и Южно-Африканской Республикой (ЮАР) военно-морских учений в акватории Индийского океана продолжит выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня в акватории Индийского океана завершилось трехстороннее военно-морское учение с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны. <...> Отряд кораблей Северного флота продолжает выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом", - сообщили там.

Как отметили в пресс-службе флота, участники учения в течение трех дней отработали формирование многонационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование, задачи противоминной обороны на переходе морем с выполнением стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину. Кроме того, корабли провели артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море, и личному составу, плавающему на воде. При этом в ряде эпизодов с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был задействован корабельный вертолет Ка-27.

РФ в учениях представлял также средний морской танкер "Кама" Северного флота. ВМС Китая был представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судном обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегатом "Менди".

Нынешние трехсторонние учения ЮАР, РФ и КНР - вторые по счету. Россия получила на них статус ведущей страны. Предыдущие такие учения состоялись в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана.